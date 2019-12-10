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Стали известны новые обстоятельства смерти Лужкова

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Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
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Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, о смерти которого стало известно 10 декабря, не смог выйти из наркоза после операции на сердце в клинике Мюнхенского университета Гроссхарден в Германии. Об этом сообщает в понедельник телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, хирургическое вмешательство закончилось успешно, однако после него начались осложнения. Организм экс-мэра не справился с нагрузкой, и он не смог выйти из наркоза, отмечают журналисты.

Ранее информацию о смерти Лужкова подтвердил его помощник Тимур Шогенов.

Бывший столичный градоначальник скончался на 84-м году жизни. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью политика. Он отметил, что Лужков при жизни был «энергичным жизнерадостным человеком», который, возглавляя российскую столицу «в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей».

Подмосковный губернатор Андрей Воробьев также принес соболезнования родным и близким Юрия Лужкова.

Лужков возглавлял Москву с 19​92 по 2010 год. С 1996 до 2001 года он одновременно занимал должность председателя правительства столицы.

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