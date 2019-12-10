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Память Лужкова могут увековечить в Москве

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова могут увековечить в городе. Об этом во вторник, 10 декабря, на своей странице в Twitter написал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

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«Юрий Михайлович 18 лет руководил столицей. Были разные оценки его работы, но мы, безусловно, должны отдать дань памяти этому блистательному политику. Уверен, что его память будет увековечена в Москве», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

О смерти бывшего мэра столицы на 84-м году жизни стало известно ранее во вторник, 10 декабря. По информации РЕН ТВ, бывший градоначальник скончался в одной из клиник немецкого Мюнхена. В медучреждении ему проводили операцию на сердце.

Соболезнования в связи с кончиной политика выразил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

Юрий Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. Пост мэра Москвы он занимал с 1992 по 2010 год. В период с 1996 по 2001 год одновременно являлся председателем правительства столицы.

Он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» (2016), заслуженным химиком РСФСР, заслуженным строителем РФ, почетным гражданином Московской области, автором двух книг, напоминает РИАМО.

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