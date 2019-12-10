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Политолог сравнил Лужкова с Хрущевым

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Скончавшийся 10 декабря экс-мэр Москвы Юрий Лужков по энергетике вполне был сопоставим с советским лидером Никитой Хрущевым, заявил «Известиям» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

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«Я думаю, что ключевыми его чертами были нарциссизм и энергия. Как когда-то Хрущева они двигали его вперед и вверх, но не страховали от кривых траекторий куда-то сильно вбок», — сказал политолог.

В условиях стресса советской экономики, в котором оказались большинство регионов за исключением нефтегазовых, Москва в 1992-м — 1993-м годах стала более успешным регионом, чем Санкт-Петербург, чем Нижний Новгород, чем Новосибирск, отметил Виноградов.

«От самого привилегированного, Москва превратилась в самый успешный город. Можно спорить о цене этого успеха, но очевидно, что он был и Москва остается таким городом до сих пор», — добавил эксперт.

По его словам, Лужков искренне любил Москву и москвичей. «Сегодня в условиях дефицита эмоций в политике это качество важное. Он для многих сохранял ощущение того что в политике есть что-то доброе. В этом плане он был эмоционально правополушарный политик», — заключил политолог.

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков умер на 84-м году жизни. Об этом стало известно ранее 10 декабря. По информации РЕН ТВ, бывший градоначальник скончался в одной из клиник немецкого города Мюнхена. В медучреждении ему проводили операцию на сердце.

Лужков занимал должность столичного градоначальника с 19​92 по 2010 год. С 1996 до 2001 года одновременно занимал пост председателя правительства Москвы.

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