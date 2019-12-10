Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Лужкова

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Она отметила его заслуги в управлении городом.

Лужков возглавил столицу в непростое время, но смог многое сделать для ее развития и благополучия жителей, говорится в телеграмме Матвиенко.

«Юрия Михайловича ценили как человека, который всегда старался приносить практическую пользу людям», — цитирует документ «Интерфакс».

По словам, спикера, на всех занимаемых постах Лужков проявлял свои лучшие качества — трудолюбие, ответственность и инициативность. «Ушел из жизни известный политический деятель, опытный энергичный руководитель и организатор, принимавший самое активное участие в жизни страны», — отметила Матвиенко.

Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни в больнице Мюнхена, где ему провели ему операцию на сердце. После хирургического вмешательства начались осложнения, и организм бывшего мэра не справился с нагрузкой. Из наркоза Лужков не вышел.

Бывшего градоначальника похоронят на Новодевичьем кладбище, дата уточняется. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников призвал увековечить в столице память Лужкова.