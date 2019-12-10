Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной Лужкова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом 10 декабря сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

«Очевидно, что у Дмитрия Медведева и Юрия Лужкова были не самые простые отношения. Нельзя забывать, что Лужков возглавлял крупнейший российский город, столицу в самый сложный период. Конечно же, Дмитрий Медведев выражает соболезнования родным и близким Юрия Лужкова», — приводит его слова «Интерфакс».

Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни в больнице Мюнхена, где ему провели ему операцию на сердце. После хирургического вмешательства начались осложнения, и организм экс-мэра не справился с нагрузкой. Из наркоза Лужков не вышел.

Бывшего мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище, дата уточняется. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников призвал увековечить в столице память экс-градоначальника.

28 сентября 2010 года Медведев, занимавший в тот момент пост президента России, издал указ об оставке Лужкова. В качестве причины в документе указывалось «в связи с утратой доверия» (мэр столицы стал первым чиновником, уволенным с такой формулировкой). Медведев обвинил Лужкова в «запредельном уровне коррупции» и заявил, что мэру «нужно делом заниматься, а не пиаром лично и политическими разводками».



Сам Лужков утверждал, что вызвал недовольство Медведева публичным заявлением о том, что глав регионов должен выбирать народ, а не депутаты местных собраний. В 2013 году он заявил в интервью «Известиям», что принципиально не баллотируется в мэры Москвы.