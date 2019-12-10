Батурин рассказал о здоровье и настроении Лужкова накануне операции

Брат жены Юрия Лужкова, бизнесмен Виктор Батурин рассказал, что видел бывшего мэра Москвы в субботу, 7 декабря, здоровым и бодрым. 9 декабря он вылетел со своей супругой Еленой Батуриной за границу.

«Он прекрасно выглядел и улыбался. Вчера он тоже был нормальным, здоровым, был дома со своей женой. Вечером они вылетели из России. Есть непроверенная информация, что была операция на сердце, и, к сожалению, неудачная», — рассказал Батурин телеканалу «360».

Адвокат Лужкова Алексей Мельников подтвердил, что экс-мэр действительно накануне улетел на операцию на сердце. По его словам, он виделся с ним несколько месяцев назад.

«Он всегда был в хорошем состоянии. Хочется другим пожелать такого состояния», — сказал Мельников. Также он добавил, что пока не смог дозвониться до Елены Батуриной.

Ранее в этот же день появилась информация, что Лужков скончался в возрасте 83 лет в Мюнхене во время операции на сердце, сообщает RT.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что искренне сожалеет в связи с уходом «этого энергичного жизнерадостного человека».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким Лужкова.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне РГУ нефти и газа) им. И.М. Губкина по специальности «Инженер-механик». В 1987 году он был назначен первым зампредседателя Мосгорисполкома, а через три года выдвинут на пост председателя Мосгорисполкома. В 1991 году Лужкова избрали вице-мэром Москвы, позднее он занял должность премьера городского правительства столицы.

6 июня 1992 года был назначен мэром Москвы и главой администрации столицы, после чего избирался градоначальником в 1996, 1999 и 2003 годах. С 1996 до 2001 года одновременно занимал пост председателя правительства Москвы.

Лужков являлся почетным профессором МГУ, а также еще ряда отечественных и зарубежных университетов. Был автором более 200 работ, а также нескольких книг, в том числе «Москва и жизнь», выпущенной в 2017 году.

Бывший мэр имел ряд наград, в том числе «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени, «За военные заслуги» и орден Почета, а также был удостоен почетных званий «Заслуженный химик РФ» и «Заслуженный строитель РФ».