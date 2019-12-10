Лещенко назвал Лужкова одной из самых ярких личностей эпохи

Скончавшийся 10 декабря бывший мэр Москвы Юрий Лужков был одной из самых ярких и самобытных личностей нашей исторической эпохи, заявил «Известиям» народный артист РСФСР Лев Лещенко.

«Он был настоящим пассионарием, делал это для Отечества, развивал Москву, заложил фундамент, на котором мы сейчас продвигаем всё то лучшее, что есть в Москве», — сказал он.

Лещенко подчеркнул, что в сложные времена Лужков делал всё возможное для того, чтобы сделать жизнь москвичей интересней и благополучней. В личном плане бывший столичный градоначальник был внимательным, отзывчивым человеком, добавил артист.

«Большая потеря. Великая личность была — пример того настоящего, что должно быть в человеке», — сказал Лещенко.

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков умер на 84-м году жизни. Об этом стало известно ранее 10 декабря. По информации РЕН ТВ, бывший градоначальник скончался в одной из клиник немецкого города Мюнхена. В медучреждении ему проводили операцию на сердце. Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище. Дата и время похорон будут определены позднее.

Лужков занимал должность столичного градоначальника с 19​92 по 2010 год. С 1996 до 2001 года одновременно занимал пост председателя правительства Москвы.