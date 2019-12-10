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Лещенко назвал Лужкова одной из самых ярких личностей эпохи

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Скончавшийся 10 декабря бывший мэр Москвы Юрий Лужков был одной из самых ярких и самобытных личностей нашей исторической эпохи, заявил «Известиям» народный артист РСФСР Лев Лещенко.

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«Он был настоящим пассионарием, делал это для Отечества, развивал Москву, заложил фундамент, на котором мы сейчас продвигаем всё то лучшее, что есть в Москве», — сказал он.

Лещенко подчеркнул, что в сложные времена Лужков делал всё возможное для того, чтобы сделать жизнь москвичей интересней и благополучней. В личном плане бывший столичный градоначальник был внимательным, отзывчивым человеком, добавил артист.

«Большая потеря. Великая личность была — пример того настоящего, что должно быть в человеке», — сказал Лещенко.

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков умер на 84-м году жизни. Об этом стало известно ранее 10 декабря. По информации РЕН ТВ, бывший градоначальник скончался в одной из клиник немецкого города Мюнхена. В медучреждении ему проводили операцию на сердце. Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище. Дата и время похорон будут определены позднее.

Лужков занимал должность столичного градоначальника с 19​92 по 2010 год. С 1996 до 2001 года одновременно занимал пост председателя правительства Москвы.

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