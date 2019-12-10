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Шойгу назвал Лужкова целеустремленным руководителем

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Бывший мэр Москвы Юрий Лужков был целеустремленным руководителем и крепким хозяйственником, сказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает «РИА Новости» во вторник, 10 декабря.

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«С прискорбием узнал о кончине Юрия Михайловича Лужкова», — говорится в тексте соболезнований. По словам Шойгу, в памяти работавших с Лужковым он навсегда останется энергичным человеком.

«Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким Юрия Михайловича. Светлая ему память!» — добавил глава Минобороны.

Юрий Лужков руководил Москвой с 1992 по 2010 год. Он скончался на 84-м году жизни в больнице Мюнхена, где ему провели ему операцию на сердце. После хирургического вмешательства начались осложнения, из наркоза Лужков не вышел.

Свои соболезнования в связи со смертью Лужкова выразили президент России Владимир Путин, глава кабмина Дмитрий Медведев, деятели культуры, общественники и политики.

Бывшего мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников призвал увековечить в столице память экс-градоначальника.

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