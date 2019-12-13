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Лукашенко не исключил новых переговоров с Россией «по больным вопросам»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не исключает возможности продолжения переговоров с Россией по экономическим вопросам. Об этом 13 декабря сообщает «БелТА».

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«20-го (декабря. — Ред.) на саммите в Санкт-Петербурге (встреча глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). — Ред.). Затем, возможно, предстоит еще несколько раундов переговоров с Российской Федерацией по больным вопросам», — уточнил Лукашенко.

10 декабря в ходе телефонных переговоров Лукашенко вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым обсудил дальнейшую работу по интеграционной повестке дня и развитию сотрудничества. В тот же день белорусский лидер не исключил, что после 20 декабря ему придется вновь встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы окончательно «расставить точки над i» в вопросах функционирования экономики двух государств.

8 декабря Минск и Москва согласовали «дорожные карты» по электроэнергетике и таможне.

За день до этого президенты России и Белорусси провели переговоры в Сочи. В начале встречи Лукашенко заявил, что для дальнейшей интеграции необходимо ввести равные цены на нефть и газ для предприятий двух стран. По итогам переговоров глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил о серьезном сближении позиций России и Белоруссии по нефти и газу.

5 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что Союзное государство Российской Федерации и Республики Беларусь — большая ценность, а уровень интеграции очень высокий, несмотря на эмоциональный фон.

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