Лукашенко заявил об отсутствии желания жить после докладов министров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о трудностях работы главой государства и о том, что из-за докладов министров ему иногда не хочется жить. Об этом белорусский лидер рассказал на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов государства, передает агентство БелТА в пятницу, 13 декабря.

Белорусский лидер провел в своем выступлении параллель между работой медика и работой на высшем государственном посту. Он отметил, что труд врача является более «жестоким». По его словам, медицинские работники «за один день могут море комплиментов высказать, поклониться в пояс, на колени встать, поцеловать сапог». Однако, по мнению Лукашенко, после обеда их могут обругать так сильно, что пропадет желание жить.

«Такова ваша судьба. Кого-то вы в день, и немало, излечите, а кому-то не сможете помочь. И от этого зависят ваши жизнь и настроение…» — цитирует президента телеканал «360».

По мнению Лукашенко, это похоже и на его работу. «С утра напакостят так… После докладов министров жить не хочется! К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч… А к вечеру — обратно. Потом ночь не спишь», — заявил он.

Ранее в этот же день Лукашенко рассказал, что не исключает возможности продолжения переговоров с Россией по экономическим вопросам.

10 декабря в ходе телефонных переговоров Лукашенко вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым обсудил дальнейшую работу по интеграционной повестке дня и развитию сотрудничества. В тот же день белорусский лидер не исключил, что после 20 декабря ему придется вновь встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы окончательно «расставить точки над i» в вопросах функционирования экономики двух государств.