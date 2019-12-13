Лукашенко прокомментировал санкции WADA к российскому спорту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая 13 декабря на встрече со студентами и преподавателями государственного медицинского университета, заявил, что «чистых» российских спортсменов, которые никогда не видели допинга, «гнобят ни за что». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Советских (спортсменов. — Ред.) было сложно. Советский Союз — это все-таки мощная система, противостоять могла. Хотя с Олимпиадой 1980 года тоже попытались наклонить. Но и без них провели. Сейчас мы, к сожалению, раздроблены», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что в спорте высших достижений, в том числе и на Олимпиаде, много делается в угоду «влиятельным державам», рекламодателям и телевизионщикам. Лукашенко подчеркнул, что «никому не нужное политиканство» и коммерциализация не всегда идут на пользу спорту.

9 декабря исполнительный комитет WADA лишил Россию права участвовать в крупных международных спортивных состязаниях в течение четырех лет. Спортсмены смогут соревноваться только в нейтральном статусе.

Кроме того, Россия не сможет принимать международные турниры, а Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишится статуса соответствия. Решение вступит в силу через 21 день либо после рассмотрения апелляции в CAS.

Несмотря на это, в Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что спортсмены продолжают плановую подготовку к Олимпиаде-2020 и другим крупным международным соревнованиям. Однако российские боксеры уже уведомили об отказе ехать на Игры в Токио без флага РФ.

Комментируя решение исполкома WADA, президент РФ Владимир Путин заявил, что наказание за допинг должно быть индивидуальным. В случае принятия коллективных санкций есть основания полагать, что решение мотивировано не заботой о чистоте мирового спорта, а соображениями политического характера.