Матвиенко анонсировала подачу иска в CAS по решению WADA в отношении России

Российские спортивные адвокаты обжалуют решение исполкома WADA об отстранении сборной РФ от спортивных соревнований на четыре года, иски будут поданы в Спортивный арбитражный суд (CAS) в ближайшее время. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 11 декабря.

По ее словам, российская сторона не может согласится с решением исполкома и будет защищать честь своих спортсменов.

«Надо отстаивать, доказывать свою правоту в суде», — цитирует Матвиенко ТАСС.

Она призвала спортсменов, не нарушавших антидопинговые кодексы, продолжать подготовку к соревнованиям и самостоятельно принимать решение об участии под нейтральным флагом на Олимпиаде-2020 в Токио.

По мнению Матвиенко, решение исполкома WADA свидетельствует «об очевидном кризисе институтов мирового спорта». Спикер Совфеда выразила уверенность, что Россия могла бы проводить собственные Игры, на которые не распространялись бы решения WADA, пишет «РИА Новости».

9 декабря исполнительный комитет WADA лишил Россию права участвовать в крупных международных спортивных состязаниях в течение четырех лет. Спортсмены смогут соревноваться только в нейтральном статусе.

Кроме того, Россия не сможет принимать международные турниры, а Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишится статуса соответствия. Решение вступит в силу через 21 день либо после рассмотрения апелляции в CAS.

Несмотря на это, в Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что спортсмены продолжают плановую подготовку к Олимпиаде-2020 и другим крупным международным соревнованиям.

Однако российские боксеры уже уведомили об отказе ехать на Игры в Токио без флага РФ. Спортсмены попросили оспорить решение исполкома WADA, заявив, что без национального символа «нет смысла в участии». В Федерации бокса России заявили, что будут ждать шагов от ОКР и самостоятельно изучать возможные дальнейшие действия в данной ситуации.

Комментируя решение исполкома WADA, президент РФ Владимир Путин заявил, что наказание за допинг должно быть индивидуальным. В случае принятия коллективных санкций есть основания полагать, что решение мотивировано не заботой о чистоте мирового спорта, а соображениями политического характера.