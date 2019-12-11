Федерация бокса России объявила об отказе ехать на ОИ без флага

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио в 2020 году без национального флага. Об этом в среду, 11 декабря, заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

«Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом», — сказал Кремлев журналистам «РИА Новости» по телефону.

Он отметил, что сейчас нужно посмотреть на шаги Олимпийского комитета России (ОКР) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«И мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения. Все спортсмены просят об этом», — добавил он.

По словам Кремлева, для Федерации бокса России самое важное — добиться выступления спортсменов под флагом России.

«Без этого нет смысла в участии», — заключил он.

10 декабря президент России Владимир Путин заявил, что наказание за допинг должно быть индивидуальным и затрагивать только тех людей, которые нарушили правила. Если же принимаются решения о коллективном наказании, то есть все основания полагать, что в основе лежит не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, отметил он.

9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Россию права участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырех лет. Спортсмены смогут принимать участие в состязаниях только в нейтральном статусе.

Кроме того, страна не сможет принимать международные турниры, а РУСАДА лишится статуса соответствия. Решение вступит в силу через 21 день либо после рассмотрения апелляции в CAS.