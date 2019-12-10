Прямой эфир

РУСАДА официальное уведомили о несоответствии критическому требованию WADA

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило официальное уведомление от Всемирного антидопингового агентства (WADA) о несоответствии критическому требованию организации. Об этом 10 декабря сообщил ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

CASсовый расчет: удастся ли России оспорить санкции WADA
Спортивный арбитражный суд ранее уже выносил вердикты в пользу отечественного спорта

«В мой адрес пришло официальное уведомление от WADA о несоответствии критическому требованию на основании фактов, изложенных в рекомендации комитета по соответствию. В этом уведомлении изложены последствия, указанные в рекомендации, и условия восстановления РУСАДА», — рассказал Ганус.

Он добавил, что копии этого уведомления были отправлены министру спорта России Павлу Колобкову, а также в Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет.

В конце сентября был инициирован вопрос о несоответствии РУСАДА кодексу WADA из-за расхождений в данных базы московской лаборатории. 8 октября российская сторона направила в WADA объяснения по 31 вопросу в связи с этой ситуацией.

В ноябре в WADA подтвердили, что Россия ответила на все вопросы агентства, которые возникли во время исследования Московской антидопинговой лаборатории. Однако некоторые требуют разъяснения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты рассказали о влиянии решения WADA на чемпионаты в России
Исполком WADA не будет контролировать РУСАДА в течение четырех лет

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019