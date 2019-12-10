РУСАДА официальное уведомили о несоответствии критическому требованию WADA

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило официальное уведомление от Всемирного антидопингового агентства (WADA) о несоответствии критическому требованию организации. Об этом 10 декабря сообщил ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

«В мой адрес пришло официальное уведомление от WADA о несоответствии критическому требованию на основании фактов, изложенных в рекомендации комитета по соответствию. В этом уведомлении изложены последствия, указанные в рекомендации, и условия восстановления РУСАДА», — рассказал Ганус.

Он добавил, что копии этого уведомления были отправлены министру спорта России Павлу Колобкову, а также в Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет.

В конце сентября был инициирован вопрос о несоответствии РУСАДА кодексу WADA из-за расхождений в данных базы московской лаборатории. 8 октября российская сторона направила в WADA объяснения по 31 вопросу в связи с этой ситуацией.

В ноябре в WADA подтвердили, что Россия ответила на все вопросы агентства, которые возникли во время исследования Московской антидопинговой лаборатории. Однако некоторые требуют разъяснения.