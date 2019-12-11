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В ОКР заявили о подготовке российских спортсменов к Играм–2020

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российские спортсмены продолжают плановую подготовку к летней Олимпиаде в Токио в 2020 году, а также к другим крупным международным соревнованиям, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на коллегии Министерства спорта в среду, 11 декабря.

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«Мы продолжаем в полном объеме подготовку к Олимпиаде и другим крупным соревнованиям», — приводит «Интерфакс» слова Позднякова.

Ранее в этот же день генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что боксеры российской сборной отказались ехать на Олимпиаду–2020 без национального флага. Он пояснил, что спортсмены просят через суды добиться права выступать под флагом, и федерация проанализирует, возможно ли это.

10 декабря президент России Владимир Путин заявил, что наказание за допинг должно быть индивидуальным и затрагивать только тех, кто нарушил правила. Если же применяются коллективные наказания, то это похоже на решение политического характера.

9 декабря исполнительный комитет WADA лишил Россию права участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях четыре года. Спортсмены смогут участвовать в состязаниях только в нейтральном статусе.

Помимо этого, Россия не сможет принимать международные турниры, а Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишится статуса соответствия. Решение вступит в силу через 21 день либо после рассмотрения апелляции в международном спортивном арбитраже (CAS).

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