Песков рассказал о процедуре помилования Иссахар

В данный момент выполняются юридические процедуры, чтобы в ближайшее время президент России Владимир Путин смог принять решение о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков. Об этом в понедельник, 27 января, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что это прошение на имя главы государства написано. Выполняются необходимые юридические процедуры, с тем чтобы в ближайшее время президент смог принять решение по этому вопросу», — подчеркнул он

Ранее, 26 января, уполномоченный по правам человека Московской области Екатерина Семенова сообщила, что комиссия для рассмотрения прошения о помиловании соберется 27 января.

В тот же день о том, что Иссахар подала прошение о помиловании, сообщил адвокат Алексей Добрынин, затем информацию подтвердила мать осужденной Яффа.

24 января Песков во время общения с журналистами отметил, что помилование Иссахар возможно только при условии, если она сама подаст об этом прошение. Однако ранее Иссахар не стала обращаться с этой просьбой к главе государства. Осужденная посчитала, что заявлений ее матери и руководства Израиля достаточно.

23 января Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки, после чего пообещал ей, что «всё будет хорошо».

11 октября 2019 года стало известно, что Химкинский городской суд приговорил Иссахар к семи с половиной годам колонии общего режима. 19 декабря 2019 года Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор в силе.

Нааму Иссахар задержали в начале апреля 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она прилетела из Дели, чтобы затем отправиться в Тель-Авив. В сумке у 25-летней израильтянки нашли около 9 г гашиша.