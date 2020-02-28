Украинцам напомнили о необходимости иметь загранпаспорт для поездок в РФ

Граждане Украины с 1 марта этого года не смогут выезжать в Россию по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщили в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

В ведомстве подчеркнули, что пересечение государственной границы с Россией через неподконтрольные Киеву пункты пропуска на «временно оккупированной территории» (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, ОРДЛО) расценивается как нарушение законодательства Украины. Отмечается, что украинцы зачастую выезжают в РФ через ОРДЛО, а потом возвращаются на родину через пункты пропуска на государственной границе Украины с РФ.

«Граждане Украины, которые таким образом въехали на подконтрольную правительству Украины территорию и находятся на ней по состоянию на 01.03.2020 года, не смогут попасть обратно в места своего постоянного проживания через пункты пропуска через государственную границу Украины без паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта) или через существующие контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения с ВОТ без соответствующего разрешения для пересечения линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей», — пояснили в МинВОТ.

В декабре 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что с марта 2020 года украинцы смогут пересекать границу с Россией только по загранпаспорту. При этом в обратном направлении можно будет пройти границу по внутреннему паспорту.

По словам директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, существующий упрощенный режим поездок в Россию в условиях «вооруженной агрессии последней» является угрозой национальной безопасности Украины. Также он рассказал о том, что ежегодно растет количество случаев выявления подделок свидетельств о рождении и внутренних паспортов, поэтому данная мера необходима.

В конце ноября 2018 года Киев ограничил въезд в страну гражданам мужского пола из РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Как отметил замглавы МВД Украины Сергей Яровой, во время действия режима в страну не были допущены около 1,6 тыс. российских граждан.