Украинцы смогут посещать Россию только по загранпаспорту

С 1 марта 2020 года граждане Украины смогут пересекать границу с Россией только по загранпаспорту. Данное решение было принято Кабинетом министров Украины, сообщил премьер Алексей Гончарук.

«С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ. При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении», — написал Гончарук в Facebook в среду, 18 октября.

Он отметил, что данное решение позволит сократить время прохождения пограничного контроля для граждан Украины, потому что для проверки данных информация с загранпаспортов считывается специальными приборами.

О том, что кабмин Украины планировал запретить пересечение украинскими гражданами границы с Россией по внутренним документам, сообщалось 5 декабря.

По словам директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, существующий упрощенный режим поездок в Россию в условиях «вооруженной агрессии последней» является угрозой национальной безопасности Украины. Также он рассказал о том, что ежегодно растет количество случаев выявления подделок свидетельств о рождении и внутренних паспортов, поэтому данная мера необходима.

В конце ноября 2018 года Киев ограничил въезд в страну гражданам мужского пола из РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Как отметил замглавы МВД Украины Сергей Яровой, во время действия режима в страну не были допущены около 1,6 тыс. российских граждан.