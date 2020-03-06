На Украине обвинили Россию в желании «забрать» Крым в 2001 году

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Крым и Донбасс взяли курс на Россию еще в 2001 году.

В интервью «Украинскому радио» 5 марта чиновник отметил, что сам с Луганщины и знает какие там пророссийские настроения. По его словам, возникли они якобы в 2001 году.

При этом Россия якобы разработала план и в 2007 году Данилов понял, что Москва намерена «забрать» Крым и «занять» Донецкую и Луганскую области.

«Потому что для человека с аналитическим складом ума это уже тогда лежало на поверхности. Они занимались этими территориями и проникали в органы власти», — заверил он.

Однако, по словам Данилова, сейчас Украина пробудилась, а её жители поняли, как она важна.

Сомнительные высказывания подобного рода не редко звучат на Украине. Например представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заверял, что Москва якобы готовит химатаку в Донбассе, а также готовит вторжение на Украину в 2020 году. При этом официальный Киев сообщает о «войне» с Россией еще с 2014 года.

Москва неоднократно отмечала, не самый адекватный характер заявлений некоторых украинских политиков и подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Крым же вернулся в состав России путем проведения референдума, на котором за этот шаг высказалось большинство жителей полуострова.