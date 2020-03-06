Прямой эфир
Сюжет:

На Украине обвинили Россию в желании «забрать» Крым в 2001 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Крым и Донбасс взяли курс на Россию еще в 2001 году.

В интервью «Украинскому радио» 5 марта чиновник отметил, что сам с Луганщины и знает какие там пророссийские настроения. По его словам, возникли они якобы в 2001 году.

При этом Россия якобы разработала план и в 2007 году Данилов понял, что Москва намерена «забрать» Крым и «занять» Донецкую и Луганскую области.

«Потому что для человека с аналитическим складом ума это уже тогда лежало на поверхности. Они занимались этими территориями и проникали в органы власти», — заверил он.

Однако, по словам Данилова, сейчас Украина пробудилась, а её жители поняли, как она важна.

Сомнительные высказывания подобного рода не редко звучат на Украине. Например представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заверял, что Москва якобы готовит химатаку в Донбассе, а также готовит вторжение на Украину в 2020 году. При этом официальный Киев сообщает о «войне» с Россией еще с 2014 года.

Москва неоднократно отмечала, не самый адекватный характер заявлений некоторых украинских политиков и подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Крым же вернулся в состав России путем проведения референдума, на котором за этот шаг высказалось большинство жителей полуострова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинская разведка разгадала «предназначение» Крыма
В Госдуме назвали фантазиями идею вернуть Крым Украине

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020