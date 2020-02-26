В Госдуме назвали фантазиями идею вернуть Крым Украине

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал в беседе с «Известиями» фантазией идею вернуть Крым Украине.

Ранее 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский на форуме Age of Crimea назвал возврат Крыма частью национальной идеи страны. Глава государства подчеркнул, что полуостров не может «стать ценой» мира в Донбассе или на Украине.

«Это всё бред и фантазии. Очень удобно рассуждать о высоких материях, о «космических кораблях, бороздящих просторы Вселенной», о том, что украинская армия самая боеспособная в Европе, экономика страны неуклонно выбирается из глубоко кризиса, куда ее загнал майдан, а Крым вернется обратно», — сказал Белик.

По его словам, украинские политики забывают, что Украина лидирует среди европейских стран по убыли населения, по падению уровня жизни, по росту тарифов ЖКХ.

«Безусловно, многие поколения украинских политиков будут бессовестно прикрывать свое нежелание и неспособность развивать экономику страны вопросом возвращения Крыма и Донбасса, Зеленский тут не исключение», — заключил парламентарий.

В свою очередь, председатель госсовета Крыма Владимир Константинов назвал ложью слова Владимира Зеленского о том, что возвращение республики является частью национальной идеи Украины.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.