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Зеленский заявил о введении «Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя»

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Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в среду, 26 февраля, об учреждении «Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя».

«Сегодня я подпишу указ о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополь», — цитирует ТАСС заявление украинского лидера, сделанное на форуме Age of Crimea.

По словам Зеленского, этот день будет ежегодно отмечаться на Украине 26 февраля, сообщается на сайте kp.ru.

25 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев разрабатывает «несколько кейсов» по возвращению Крыма в состав Украины, подробности которых пока нельзя разглашать.

В Совфеде на это высказывание отреагировали скептически. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков выразил уверенность в том, что подобные разговоры — сплошные выдумки и никакой деоккупации не будет.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.

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