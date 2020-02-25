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В СНБО Украины прокомментировали возможность подачи воды в Крым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов оценил возможность возобновления подачи днепровской воды в Крым. Об этом во вторник, 25 февраля, он рассказал в интервью украинскому порталу Liga.net.

«Мое личное мнение: мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым. Более того, с политической точки зрения я думаю, что это невозможно. Если Российская Федерация возвращает Крым, то вода пойдет туда сразу. Это сложный вопрос. И думать, что есть простой ответ, нельзя», — сказал Данилов.

Он также добавил, что Киев разрабатывает «несколько кейсов» по возвращению Крыма в состав Украины.

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«По деоккупации есть несколько кейсов. Я не могу их вам раскрывать. Они в работе. Она не всегда публична, потому что наша главная задача — вернуть наши территории», — сказал секретарь СНБО.

13 февраля депутат украинского парламента от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал, что комитет Верховной рады Украины принял решение о невозможности поставок воды в Крым «до его деоккупации», пишет «Газета.ру».

1 февраля с предложением продавать воду на полуостров выступил глава бюджетного комитета Верховной рады Юрий Аристов. По его словам, это позволило бы пополнить бюджет Украины. Идею одобрил первый президент Украины Леонид Кравчук, отметив, что это должна быть именно коммерческая договоренность, а не жест доброй воли.

В Госдуме назвали идею продажи воды в Крым тестом на политическую зрелость для Киева.

В составе Украины потребности Крыма обеспечивались водой из Днепра по Северо-Крымскому каналу. В апреле 2014 года Украина прекратила поставку, назвав такое решение механизмом давления на Россию.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.

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