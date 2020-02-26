Прямой эфир
Сюжет:

В Крыму назвали ложью слова Зеленского о национальной идее

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов назвал ложью слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что возвращение республики является частью национальной идеи Украины.

«Украине придется признать — Крым она обратно не получит»
Член британского парламента лорд Ричард Бэлф — о сквернословии в адрес Москвы и неизбежности Brexit

Он подчеркнул, что если Зеленский на самом деле в это верит, то он «совершенно неглубокий политик», не понимающий суть процессов, которые происходят в стране. Кроме того, Константинов призвал украинских политиков отказаться от мыслей о возвращении полуострова.

«Крым никогда не был украинским и никогда не будет уже украинским. Сейчас главной национальной идеей для Украины должно стать создание государства хотя бы в каком-то виде», — приводит его слова «РИА Новости» в четверг, 26 января.

Кроме того, Константинов опубликовал пост в Facebook в память о погибших в столкновении с экстремистами крымчанах 26 февраля 2014 года.

«В этот день у крымского парламента произошли столкновения проукраинских и пророссийских активистов. Тогда погибли два крымчанина — Валентина Корнева и Игорь Постный. Этот день — пик нашего сопротивления, когда сформировалась наша общая воля и всем стало понятно, что всё происходящее в Киеве нельзя принять ни при каких обстоятельствах», — подчеркнул он.

Ранее в этот же день Зеленский на форуме Age of Crimea назвал возврат Крыма частью национальной идеи Украины. Глава государства подчеркнул, что полуостров не может «стать ценой» мира в Донбассе или на Украине.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский заявил о введении «Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя»
Захарова ответила на высказывания СНБО Украины о возвращении Крыма

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020