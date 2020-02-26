В Крыму назвали ложью слова Зеленского о национальной идее

Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов назвал ложью слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что возвращение республики является частью национальной идеи Украины.

Он подчеркнул, что если Зеленский на самом деле в это верит, то он «совершенно неглубокий политик», не понимающий суть процессов, которые происходят в стране. Кроме того, Константинов призвал украинских политиков отказаться от мыслей о возвращении полуострова.

«Крым никогда не был украинским и никогда не будет уже украинским. Сейчас главной национальной идеей для Украины должно стать создание государства хотя бы в каком-то виде», — приводит его слова «РИА Новости» в четверг, 26 января.

Кроме того, Константинов опубликовал пост в Facebook в память о погибших в столкновении с экстремистами крымчанах 26 февраля 2014 года.

«В этот день у крымского парламента произошли столкновения проукраинских и пророссийских активистов. Тогда погибли два крымчанина — Валентина Корнева и Игорь Постный. Этот день — пик нашего сопротивления, когда сформировалась наша общая воля и всем стало понятно, что всё происходящее в Киеве нельзя принять ни при каких обстоятельствах», — подчеркнул он.

Ранее в этот же день Зеленский на форуме Age of Crimea назвал возврат Крыма частью национальной идеи Украины. Глава государства подчеркнул, что полуостров не может «стать ценой» мира в Донбассе или на Украине.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.