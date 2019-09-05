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Украина обвинила Россию в подготовке вторжения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Спикер главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий обвинил Россию в подготовке ко вторжению на Украину.

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В интервью агентству «Укринформ» он назвал РФ одной из основных угроз и обвинил Москву в наращивании военного потенциала с 2015 года для агрессии против Украины.

По его словам, формирование трех дивизий и армии в Южном военном округе, которые якобы будут действовать на украинском направлении, завершится в 2020 году.

Кроме того, Скибицкий обвинил РФ и в том, что в его стране есть «антиукраинские чиновники», а среди населения растет недоверие к власти и к ВСУ.

Примечательно, что Киев обвиняет Россию в агрессии с 2014 года. В марте этого года бывший глава СБУ Игорь Смешко также рассказывал о вероятности «вторжения» России.

В Москве подобные заявления неоднократно называли бредом и указывали, что РФ ни на кого не нападала и не собирается этого делать в дальнейшем.

С 2014 года Киев проводит военную операцию в Донбассе, который отказался признавать итоги госпереворота. При этом ответственность за ситуацию украинские власти возлагают на Москву. В Кремле ранее указывали, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывали Киев к скорейшему прекращению военных действий против своих граждан.

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