Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по «развалу» страны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за шаги, которые приближают развал страны. Об этом он заявил во вторник, 3 сентября, в эфире телеканала «Россия1», комментируя отмену неприкосновенности депутатов Верховной рады.

«Если снимать неприкосновенность, то депутаты замолчат и будут голосовать за все законы, в том числе за продажу земли», — цитирует «РИА Новости» Жириновского.

Он добавил, что приветствует это решение, которое, по его мнению, ведет к развалу Украины.

3 сентября Верховная рада одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. При этом Зеленский заверил депутатов, что они не будут нести ответственность за политические и публичные выступления, а также за политические решения и голосование.

Досрочные выборы в Верховную раду состоялись 21 июля. Согласно результатам, «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей, получив большинство в парламенте и возможность сформировать правительство.

29 августа начала работать Верховная рада нового созыва. Пропрезидентская партия «Слуга народа» уже создала в парламенте однопартийную коалицию — фракция насчитывает 254 депутата, то есть большинство от конституционного состава рады.

28 августа в «Слуге народа» заявили, что готовят 465 инициатив по внесению изменений в Конституцию страны. В частности, предложения касаются изменения регламента работы парламентариев и отмены депутатской неприкосновенности.