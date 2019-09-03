Политолог прокомментировал отмену депутатской неприкосновенности на Украине

Политолог Юрий Светов оценил принятие Верховной радой Украины закона об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Принятие парламентом страны такого закона является «ответом на запрос общества», считает он.

По словам Светова, в обществе есть вера, что депутаты исправятся и не будут ввязываться в не вполне законные действия, если с них снять неприкосновенность.

Однако политолог считает, что есть и обратный эффект, когда парламентарий опасается привлечения к уголовной ответственности за свои взгляды.

«Тут же Зеленский сделал заявление о том, что он гарантирует иммунитет от преследований действующим депутатам за их мнение, голосование и высказывания. Получается, неприкосновенности не будет, а иммунитет появляется», — цитирует эксперта RT.

Он добавил, что чтобы понять, насколько и как эффективно работает закон, надо будет посмотреть за практикой его применения.

Ранее в этот же день Верховная рада одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Президент Украины заверил депутатов, что они не будут нести ответственность за политические и публичные выступления, а также за политические решения и голосование. По словам главы государства, речь идет именно о разрешении на привлечение к уголовной ответственности, пишет сайт kp.ru.

Отменяется норма, согласно которой парламентарии не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия парламента страны.