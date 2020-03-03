Украинская разведка разгадала «предназначение» Крыма

Украинская разведка выяснила, зачем России нужен Крым. По словам представителя главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого, Москва делает из полуострова свой главный форпост в Черноморском регионе.

Он отметил, что после возвращения Крыма в состав России он был значительно укреплен. В частности, вырос военный контингент, подразделения получили новейшую технику, в том числе ЗРК С-400.

Украинская разведка также разузнала, что полуостров будет использован «как база для применения войск России в Сирии».

Всё это, по мнению Скибицкого, является угрозой Украине.

«Боевые самолеты и вертолеты, которые дислоцированы на севере полуострова, могут в соединении с воздушно-десантными войсками выполнять штурмовые операции на нашей территории», — сказал он в интервью «Обозревателю».

Москва неоднократно отмечала, что будет усиливать оборону Крыма, в том числе из-за растущей активности НАТО.

Скибицкий известен своими громкими заявлениями. В 2018 году представитель украинской разведки заверял, что Москва якобы готовит химатаку в Донбассе. В сентябре прошлого года новой версией стала подготовка вторжения России на Украину в 2020 году. В феврале этого года Скибицкий перенес сроки «нападения». По его словам, Москва «готовит вторжение» в 2022–2023 году.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя.