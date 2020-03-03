Прямой эфир
Сюжет:

Украинская разведка разгадала «предназначение» Крыма

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинская разведка выяснила, зачем России нужен Крым. По словам представителя главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого, Москва делает из полуострова свой главный форпост в Черноморском регионе.

Он отметил, что после возвращения Крыма в состав России он был значительно укреплен. В частности, вырос военный контингент, подразделения получили новейшую технику, в том числе ЗРК С-400.

Украинская разведка также разузнала, что полуостров будет использован «как база для применения войск России в Сирии».

Всё это, по мнению Скибицкого, является угрозой Украине.

«Боевые самолеты и вертолеты, которые дислоцированы на севере полуострова, могут в соединении с воздушно-десантными войсками выполнять штурмовые операции на нашей территории», — сказал он в интервью «Обозревателю».

Москва неоднократно отмечала, что будет усиливать оборону Крыма, в том числе из-за растущей активности НАТО.

Скибицкий известен своими громкими заявлениями. В 2018 году представитель украинской разведки заверял, что Москва якобы готовит химатаку в Донбассе. В сентябре прошлого года новой версией стала подготовка вторжения России на Украину в 2020 году. В феврале этого года Скибицкий перенес сроки «нападения». По его словам, Москва «готовит вторжение» в 2022–2023 году.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинский депутат объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы
Крымские татары предложили Украине свой праздник «Крымской весны»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020