Крымские татары предложили Украине свой праздник «Крымской весны»

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил президенту Украины учредить новый праздник — праздник «Крымской весны». Такую идею он выдвинул после подписания Владимиром Зеленским в среду указа об установлении 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.

«Президенту Украины не стоило выдумывать различные фейковые праздники, которые не отвечают действительности. Правильно было бы учредить праздник «Крымской весны», как пример и эталон проявления в мире истинной демократии и знак солидарности с крымчанами в их стремлении вернуться на свою историческую родину», — сказал «РИА Новости» Умеров.

По его словам, именно 26 февраля 2014 года стало днем, когда крымчане начали свой путь к воссоединению с Россией.

26 февраля 2014 года у здания крымского парламента произошли столкновения проукраинских и пророссийских активистов. Тогда погибли два крымчанина — Валентина Корнева и Игорь Постный.

«Этот день — пик нашего сопротивления, когда сформировалась наша общая воля и всем стало понятно, что все происходящее в Киеве нельзя принять ни при каких обстоятельствах», — заявил председатель госсовета Крыма Владимир Константинов.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.