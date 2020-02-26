Кремль отреагировал на введение Киевом «Дня сопротивления оккупации Крыма»

Формулировка «День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя» не соответствует реальному положению дел вокруг Крымского полуострова. Об этом журналистам 26 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя введение Украиной нового праздника под этим названием.

«Реакция (Кремля) совершенно понятная. Лучшую реакцию могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для воссоединения Крыма с РФ», — отметил Песков.

Он добавил, что Россия категорически не согласна с подобной формулировкой.

Ранее 26 февраля в рамках форума Age of Crimea президент Украины Владимир Зеленский заявил о распоряжении ввести «День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя», который будет отмечаться в этот день.

25 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев разрабатывает «несколько кейсов» по возвращению Крыма в состав Украины, подробности которых пока нельзя разглашать.

В Совфеде на это высказывание отреагировали скептически. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков выразил уверенность в том, что подобные разговоры — сплошные выдумки и никакой деоккупации не будет.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.