Зеленский назвал возврат Крыма частью национальной идеи Украины

Возвращение Крыма — неотъемлемая часть национальной идеи Украины. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в среду, 26 февраля, на форуме Age of Crimea.

В настоящее время Украина сосредоточила усилия на прекращении войны в Донбассе, но это не значит, что Крым снимается с повестки дня, передает его слова «РИА Новости». Также глава государства подчеркнул, что полуостров не может «стать ценой» мира в Донбассе или на Украине.

25 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев разрабатывает план по возвращению Крыма в состав Украины.

В ответ на это член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что высказывания Киева о планах по «деоккупации» Крыма выглядят неоригинально и являются сплошной выдумкой.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.