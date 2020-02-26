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Зеленский назвал возврат Крыма частью национальной идеи Украины

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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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Возвращение Крыма — неотъемлемая часть национальной идеи Украины. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в среду, 26 февраля, на форуме Age of Crimea.

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В настоящее время Украина сосредоточила усилия на прекращении войны в Донбассе, но это не значит, что Крым снимается с повестки дня, передает его слова «РИА Новости». Также глава государства подчеркнул, что полуостров не может «стать ценой» мира в Донбассе или на Украине.

25 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев разрабатывает план по возвращению Крыма в состав Украины.

В ответ на это член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что высказывания Киева о планах по «деоккупации» Крыма выглядят неоригинально и являются сплошной выдумкой.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.

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