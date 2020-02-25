В Госдуме оценили идею главы МИД Украины обсуждать Крым в новом формате

Депутат Госдумы Андрей Козенко назвал бесперспективной идею министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о создании международной платформы для обсуждения «крымского вопроса».

Свою инициативу Пристайко опубликовал 25 февраля в своем аккаунте в Twitter по итогам министерской панельной дискуссии на 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

«Предложение Украины о создании международной платформы для обсуждения «крымского вопроса» не имеет никакой перспективы. Подобные инициативы — в духе наших соседей, которые, вместо того чтобы заниматься развитием собственного государства, продолжают грезить о чужих территориях», — сказал депутат Козенко.

Он также поддержал идею включить в Конституцию поправку относительно запрета на отчуждение территорий и закрепление территориальной целостности России.

Ранее 25 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев разрабатывает план по возвращению Крыма в состав Украины.

В ответ на это член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что высказывания Киева о планах по «деоккупации» Крыма выглядят неоригинально и являются сплошной выдумкой.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.