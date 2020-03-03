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Украинский депутат объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев объяснил свои слова о сожалении из-за невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву.

По словам украинского политика, только люди с «отклонениями» могут воспринять его «юмористическое» высказывание всерьез.

«Странно, что очевидно ироническое высказывание многие восприняли до паники и истерики серьезно. Это свидетельствует о серьезных психологических расстройствах, одним из первых признаков которых является утрата чувства юмора», - цитирует его «Страна.ua».

2 марта Потураев заявил, что Россия может попытаться помешать запуску украинского телеканала в Донбассе, и эффективный метод этому противостоять — швырнуть атомную бомбу на Москву. При этом политик посетовал, что что такой возможности у Киева нет.

Российский сенатор Алексей Пушков указал, что было очень мудро в 90-х лишить Украину ядерного оружия, так как незрелые нации не должны обладать таким вооружением.

При этом украинский политтехнолог призвал относиться с юмором к таким заявлениям Потураева.

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