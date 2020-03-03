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На Украине призвали с юмором отнестись к предложению сбросить бомбу на Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Желание депутата Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Никиты Потураева швырнуть атомную бомбу на Москву стоит воспринимать с юмором. Такое мнение выcказал 2 марта политтехнолог Владимир Петров в эфире телеканала ZIK.

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По его словам, Потураев — обезьяна с гранатой, но скандальные заявления он делает, чтобы «уравновесить политическую силу» на Украине.

«Потураев — человек творческий. Он может гиперболизировать. Он эмоциональный человек», — сказал украинский эксперт.

Петров заверил, что депутат просто попытался сгладить ситуацию с медленными реформами и изменениями. Но после такого громкого заявления на Украине может появиться крылатое выражение «Потураев с атомной бомбой».

«К этому не надо относиться достаточно серьезно, а с юмором», — добавил Петров.

Ранее, в понедельник, Потураев заявил, что Россия может попытаться помешать запуску украинского телеканала в Донбассе, и единственный эффективный метод этому противостоять — швырнуть атомную бомбу на Москву. При этом политик посетовал, что такой возможности у Киева нет.

Российский сенатор Алексей Пушков в ответ заметил, что было очень мудро в 90-х лишить Украину ядерного оружия, так как незрелые нации не должны обладать таким вооружением.

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