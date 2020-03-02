В раде захотели «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Проблему с возможным противодействием России против вещания нового украинского телеканала в Донбассе можно решить, «швырнув» атомную бомбу на Москву. Об этом в понедельник, 2 марта, заявил замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

«Мы не исключаем, что будут предприняты средства радиоэлектронной борьбы против нашего вещания. Но атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это — наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда», — цитирует его ТАСС.

Ранее в этот день сообщалось, что государственный украинский телеканал «Дом» начал вещание в тестовом режиме на территории Донбасса.

17 февраля депутаты трех фракций Верховной рады инициировали проект постановления, которым намерены призвать власти других стран усилить давление на Россию. Также нардепы просят не признавать законность воссоединения Крыма с Россией и строительства Крымского моста и отказаться от любого сотрудничества с РФ.

11 февраля Зеленский назвал главной опасностью для Москвы захват Украины, так как это приведет к внутреннему жесткому конфликту внутри России и ее распаду в дальнейшем.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году и начавшегося вооруженного конфликта на юго-востоке страны. Тогда жители региона не признали новую власть в Киеве и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.