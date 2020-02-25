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На Украине заявили о новой эре в отношениях с Россией

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Фото: ТАСС/Денис Вышинский
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В отношениях России и Украины наступила новая эра. Об этом во вторник, 25 февраля, заявила бывший замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью газете «Европейская правда».

«Мы должны наконец понимать, что у нас другая эра отношений с россиянами. И мы для себя должны определить, в чем заключаются эти отношения и что должно произойти для их нормализации», — рассказала она изданию.

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Кроме того, Зеркаль подчеркнула, что действующий президент Украины Владимир Зеленский восстановил двусторонние контакты с Россией, которых до 2019 года киевские власти старались избегать.

Ранее в этот день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов оценил положение России как «сложное» и предрек ее развал.

17 февраля депутаты трех фракций Верховной рады инициировали проект постановления, которым намерены призвать власти других стран усилить давление на Россию. Также нардепы просят не признавать законность воссоединения Крыма с Россией и строительства Крымского моста и отказаться от любого сотрудничества с РФ.

11 февраля Зеленский назвал главной опасностью для Москвы захват Украины, так как это приведет к внутреннему жесткому конфликту внутри России и ее распаду в дальнейшем.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт.

Крым стал частью России по результатам референдума, который состоялся в 2014 году. Киев не признает итоги голосования. Москва же неоднократно заявляла, что процесс прошел в полном соответствии с нормами международного права. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности региона «закрыт навсегда».

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