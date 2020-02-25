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В СНБО Украины предрекли развал России

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Фото: ТАСС/Zuma
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов оценил положение России как «сложное» и предрек ее развал.

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В интервью ИА «ЛIГАБiзнесIнформ» он перечислил ряд проблем, которые приведут страну к необратимым последствиям.

«Мы еще увидим ее развал. Сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем... [Президент России Владимир] Путин это понимает и поэтому выбирает внешнего врага. Сначала это были грузины, теперь мы. Без внешнего врага он не может объединить то, что они называют россиянами», — сказал Данилов.

По мнению Данилова, время развала определяют влияние цены на нефть и газ, а также то, с какими последствиями от коронавируса столкнется Китай, который секретарь СНБО назвал «второй экономикой мира».

«Очень много вопросов по газу. Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен», — заключил он.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский назвал главной опасностью для Москвы захват Украины, так как это приведет к внутреннему жесткому конфликту внутри России и ее распаду в дальнейшем.

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