На Украине собрались изъять из библиотек изданные в СССР книги

Более половины книг, хранящихся в библиотеках Украины, изданы в Советском Союзе, поэтому Киеву необходимо заменить старую литературу на «современную и украиноязычную». Об этом заявила директор государственного учреждения «Украинский институт книги» Александра Коваль.

По ее словам, необходимо проводить аудит и «вычищать библиотеки от советского фонда», передает «Федеральное агентство новостей».

По мнению Коваль, такие меры помогут сделать библиотеки приятным местом для пребывания людей и «их коммуникации о литературе на украинском языке».

Она добавила, что вся литература, которую закупает «Украинский институт книги», — на украинском языке.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни, подписанный действующим на тот момент президентом страны Петром Порошенко. Документ подразумевает использование украинского языка органами госвласти, учебными заведениями, больницами и предприятиями сферы обслуживания.