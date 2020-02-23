Прямой эфир

Трамп понадеялся на скорое примирение России и Украины

0
Фото: REUTERS/Yuri Gripas
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы Россия и Украина помирились. Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами на лужайке Белого дома перед отлетом в Индию в воскресенье, 23 февраля.

«Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они <...> поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», — ответил Трамп на вопрос об отношениях России и Украины. Его слова приводит ТАСС.

Ранее, 15 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к миру в Донбассе «на своих условиях».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп резко ответил демократам после заявлений о его поддержке Москвой
Пушков оценил звание «президента мира» для Зеленского

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020