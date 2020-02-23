Трамп понадеялся на скорое примирение России и Украины

Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы Россия и Украина помирились. Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами на лужайке Белого дома перед отлетом в Индию в воскресенье, 23 февраля.

«Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они <...> поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», — ответил Трамп на вопрос об отношениях России и Украины. Его слова приводит ТАСС.

Ранее, 15 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к миру в Донбассе «на своих условиях».