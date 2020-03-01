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В Госдуме оценили новые правила въезда украинцев в Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Власти Украины приняли решение, направленное против собственных граждан. Об этом в воскресенье, 1 марта, заявил член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов.

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«Это совершенно нелогично с точки зрения общепринятых норм, где государство должно свою деятельность направлять на облегчение передвижения и экономической активности своих граждан», — цитирует парламентария «РИА Новости». По его словам, многие граждане Украины едут в Россию на заработки и для посещения друзей, а дополнительные ограничения снижают их низкие доходы.

Как добавил депутат, люди не должны страдать из-за политических разногласий между Россией и Украиной.

С 1 марта на Украине действуют новые правила поездок в Россию. Теперь украинцы смогут выезжать в РФ только при предъявлении заграничного паспорта. В конце ноября 2018 года Киев ограничил въезд в страну гражданам мужского пола из РФ в возрасте от 16 до 60 лет.

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