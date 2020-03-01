Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию

Украина с 1 марта ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию. Теперь украинцы смогут выезжать в РФ только при предъявлении заграничного паспорта.

Решение об ужесточении правил проезда было принято в декабре 2019 года. Таким образом, действовавшие с 1997 по 2011 год соглашения между Россией и Украиной об условиях безвизовых поездок, были приостановлены.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил необходимость данных мер якобы бюрократическими проблемами в старом методе контроля с помощью внутренних паспортов. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что это также позволит снизить время прохождения пограничного контроля.

Кроме того, выезд по биопаспортам помешает покинуть страну тем, кто пытается скрыться или подозревается в нарушении закона. Также это должно помешать использованию поддельных внутренних паспортов и свидетельств о рождении.

В декабре 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что с марта 2020 года украинцы смогут пересекать границу с Россией только по загранпаспорту. При этом в обратном направлении можно будет пройти границу по внутреннему паспорту.

По словам директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, существующий упрощенный режим поездок в Россию в условиях «вооруженной агрессии последней» является угрозой национальной безопасности Украины. Также он рассказал о том, что ежегодно растет количество случаев выявления подделок свидетельств о рождении и внутренних паспортов, поэтому данная мера необходима.

В конце ноября 2018 года Киев ограничил въезд в страну гражданам мужского пола из РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Как отметил замглавы МВД Украины Сергей Яровой, во время действия режима в страну не были допущены около 1,6 тыс. российских граждан.