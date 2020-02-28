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Вице-адмирал Украины заявил об отсутствии шансов у РФ «взять» Одессу

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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В случае обострения конфликта с Россией у Украины достаточно сил, чтобы не допустить высадку военных из РФ у берегов Одессы. Об этом в четверг, 27 февраля, заявил первый заместитель командующего украинских ВМС, вице-адмирал Андрей Тарасов.

«У нас есть достаточный комплект сил, чтобы отразить высадку десанта. Но мы должны строить такую ​​стратегию, чтобы противник не смог даже приблизиться к нашему берегу. И эта задача этого этапа, над которым работаем. То есть нельзя допустить ситуацию, когда он начал высадку, — на землю он не должен ступить с моря. И наша задача — заблокировать доступ к нашему побережью», — цитирует Тарасова сайт «Укринформ».

Вице-адмирал убежден, что успех Украины в обороне своего побережья возможен при восстановлении системы наблюдения и планомерного наращивания военных сил.

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Он уверен, что Киев в силах вернуть себе право на Азовское море и Керченский пролив.

«Безусловно, мы не достигнем паритета с Российской Федерацией по силам на море. Но не следует говорить, что мы их не победим. Мы должны действовать асимметрично, применять то оружие, к которому россияне не готовы», — добавил Тарасов.

Кроме того, Тарасов полагает, что сейчас российский флот переживает не самые лучшие времена. Всё дело, по его словам, в санкциях.

«Существует фактор пропаганды: я ни в коем случае не говорю, что их флот слабый, но слухи о его суперсиле преувеличены. Порой они выдают желаемое за действительное», — подытожил вице-адмирал.

27 февраля Украина пожаловалась на усиление боевого потенциала Черноморского флота РФ. В частности, украинский адмирал Игорь Воронченко заявил, что в Крыму у России появились комплексы «Бастион» и «Бал» и современные подводные лодки. Ситуацию в черноморском регионе он охарактеризовал как нестабильную, пишет «Газета.ру».

Вместе с тем 11 января председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк заявил, что у России «нет надводного флота». Он отметил, что единственное достояние флотилии России — это атомные подлодки.

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