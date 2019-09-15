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Стали известны особенности нового российского корвета «Меркурий»

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Новый корвет «Меркурий» проекта 20386 будет обладать особенностями, не имеющими аналогов. Об этом 15 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление заместителя главного конструктора кораблей проекта Александра Дадыкина.

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«Впервые на кораблях нашего военно-морского флота этого водоизмещения — кстати, в мире, наверное, аналогов этому тоже нет — вертолет хранится в опускаемом ангаре под верхней палубой. За счет применения этого технического подхода реализовывается возможность погрузки модульного вооружения в трансформерный отсек и размещения там этого дополнительного вооружения», — рассказал Дадыкин в эфире телеканала «Звезда».

Особенностями «Меркурия» являются сбалансированный состав вооружения, интегрированные информационно-управляющие системы открытой архитектуры, роботизированные комплексы, радиоэлектронное вооружение, увеличенная дальность плавания и уменьшенная численность экипажа, а также высокая скорость полного хода на тихой воде и при сильном волнении.

Кроме этого, новый военный корабль получит два газотурбинных двигателя с частичным электродвижением.

«Мы можем обеспечить скорость экономического хода подгребными электродвигателями за счет электродвижения. На других скоростях, 20–30 узлов, эти скорости достигаются путем поступательного ввода в строй турбин. Общая мощность этой энергетической системы превышает 55 тыс. лошадиных сил», — пояснил Дадыкин и отметил, что для российских корветов это применяется впервые.

Проект 20386 разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Производимые им корветы могут поражать надводные корабли и суда крылатыми ракетами корабельного ракетного комплекса, вести поиск и уничтожать подводные лодки противника торпедами малогабаритного противолодочного комплекса, обеспечивать боевую устойчивость кораблей и судов от ударов средств воздушного нападения противника зенитным ракетным комплексом, а также оказывать артиллерийскую поддержку высадке морских десантов.

12 сентября на Амурском судостроительном заводе прошла торжественная церемония спуска на воду третьего серийного корвета проекта 20380.

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