Удар небес: флот получит управляемые ракеты для борьбы с субмаринами

Военно-морской флот получит принципиально новую ПЛУР — противолодочную управляемую ракету. Она позволяет уничтожать подводные лодки на расстоянии в десятки километров от боевых кораблей. Алгоритм работы ПЛУР достаточно прост. Патрульный самолет или вертолет находит субмарину и в режиме реального времени выдает целеуказание. Дальше с корабля в заданный район запускают управляемую ракету, которая уничтожает объект.

Новинка находится в высокой степени готовности, рассказали «Известиям» источники в Главкомате ВМФ. Современная противолодочная ракета помещается в универсальный транспортно-пусковой контейнер (ТПК). В нем располагаются два модуля — стартовый и боевого управления, а также источник электропитания и ряд вспомогательных систем.

Опасная матрешка

Само изделие напоминает матрешку. В головной части ракеты, которая запускается в квадрат с вражеской подлодкой, находится малогабаритная торпеда. Попав в заданный район, она отделяется от носителя, после чего самостоятельно находит и поражает субмарину.

Противолодочные ракеты являются самым опасным оружием для подводных лодок, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ, адмирал Валентин Селиванов.

— Современные противолодочные ракеты имеют два основных плюса — большую дальность и высокую эффективность, — рассказал он «Известиям». — Гарантия уничтожения вражеской подводной лодки этим видом оружия превышает 90%. От неминуемой гибели субмарину может спасти только техническая неисправность боеприпаса или ошибка экипажа корабля, неверно определившего район, где находится противник. Но на тех учебных стрельбах, на которых я присутствовал, таких оплошностей наши моряки не допускали.

Глубинные бомбы не отличаются точностью — их используют по площадям. Противолодочные торпеды имеют примерно такой же показатель эффективности поражения цели, как и ПЛУР, но у них гораздо меньше радиус действия, отметил эксперт.

При разработке новой ракеты использовались последние технические достижения. Контейнерная компоновка позволяет оснащать ПЛУРами береговые линии, военно-морские базы, боевые корабли и суда различных классов, железнодорожные и автомобильные платформы. Подготовка ТПК к выстрелу занимает считаные секунды, так как контакт с подлодкой зачастую длится минуты, а сама система достаточно проста в использовании.

Но все-таки основным носителем ПЛУР должны стать корабли. Управляемая ракета может быть интегрирована в автоматизированные системы управления (АСУ) боевых судов и даже смешанных авиационно-корабельных соединений. Это позволяет использовать самолеты и вертолеты в качестве разведчиков, которые находят субмарины и дают целеуказания кораблям-носителям нового комплекса.

Удар, от которого не уклониться

Концепция противолодочных ракет появилась в конце 1950-х годов в связи с быстрым развитием подводного флота. Скорость субмарин не только сравнялась, но даже стала превышать аналогичный показатель надводных кораблей. Это делало затруднительным сближение с атакуемым объектом.

По этой причине военные моряки хотели получить оружие, которое бы могло практически моментально «накрыть» подлодку в радиусе нескольких километров от корабля. Первый подобный комплекс RUR-5 ASROC (Anti-Submarine ROCket) был разработан американцами в 1961 году. Дальность его действия ограничивалась радиусом работы гидролокаторов той поры и не превышала десяти километров.

Примерно в то же время схожие по характеристикам противолодочные системы получил и отечественный военный флот. К середине 1980-х эффективность таких систем заметно возросла. В последние годы существования СССР на кораблях и подводных лодках устанавливался ракетно-торпедный комплекс «Водопад», который уверенно мог поражать подводные лодки на заметно большем расстоянии. Тогда же серьезно возросла роль самолетов и вертолетов, которые могли выискивать субмарины и наводить на них корабли.

Появление новой системы серьезно усложнит жизнь вероятному противнику. Уклониться от удара противолодочных торпед, а особенно ПЛУР, очень трудно, пояснил руководитель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников, капитан первого ранга Игорь Курдин.

— У ракет очень большая скорость, — отметил он «Известиям». — Для того чтобы подлодку не потопили, командир должен довести свои действия буквально до автоматизма. Времени, чтобы совершить маневр, задействовав средства гидроакустического уклонения и имитаторы, практически не будет.

Сейчас флот активно внедряет новые виды контейнерного оружия. Для корветов-невидимок «Дерзкий» проекта 20386 и патрульных кораблей проекта 22160 «Василий Быков» разрабатываются зенитные комплексы «Редут» и «Панцирь-М». Их можно доставить транспортным судном или самолетом в любой район Мирового океана, и там за считаные часы установить на борту, превратив боевой корабль в «зенитного ежа». Так называют платформы противовоздушной обороны, которые могут прикрывать от ударов беспилотников, крылатых и противолодочных ракет.