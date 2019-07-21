Взять электронный след: корабли «Овод» смогут скрытно находить цели

Модернизированные малые ракетные корабли (МРК) проекта 1234 «Овод» смогут находить противника по его радиоэлектронным следам. «Ракетные малыши», как их называют на флоте, получат возможность обнаруживать вражеские корабли по излучению радаров, сигналам радиостанций и других бортовых систем. Уникальные способности появились у российских МРК благодаря новой пассивной станции радиотехнической разведки. При этом сам «малыш», оснащенный этим «всевидящим оком», останется для противника невидимым.

Первая подобная станция радиоэлектронной разведки уже установлена на борту МРК «Смерч» вместо старого комплекса «Титан», рассказали «Известиям» в Главкомате ВМФ. Известно, что новинка прошла испытания, однако ее название и точные тактико-технические характеристики пока сохраняются в секрете.

﻿На дистанции удара

Новая станция работает без излучения сигнала — она просто следит за радиоэлектронной обстановкой и отмечает ее изменения. Специальный приемник анализирует сигналы, которые отражаются от других объектов. ﻿Конфигурация сигналов большинства современных кораблей сегодня хорошо известна, поэтому новая аппаратура позволяет легко определить класс плавсредства, не включая основную РЛС.

Система дает «Оводам» ряд преимуществ в бою против кораблей вероятного противника — благодаря новинке российские МРК смогут незаметно отследить и «достать» самые сложные цели, пояснил «Известиям» бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

корабли Малый ракетный корабль проекта 1234 «Овод» Фото: РИА Новости/Павел Львов

— Скрытность — одна из самых важных характеристик современного боевого корабля, — рассказал он. — Во время морского боя противники ищут с цели помощью специальных приборов. Они улавливают различные демаркирующие признаки, самым явным из которых является излучение радаров. Те, у кого радиолокационная заметность ниже, получают большие возможности для скрытного подхода на дистанцию удара. Использование пассивного радара позволит МРК первым получить полную информацию о противнике и определить его местоположение.

Теоретически малые ракетные корабли проекта 1234, радиолокационная заметность которых значительно снижена, теперь могут подойти на расстоянии пуска даже к авианосцу и вывести его из строя. Тем более, они получили на вооружение современные противокорабельные ракеты Х-35 с дальностью стрельбы до 260 км, отметил Валентин Селиванов.

При этом МРК не обязательно знать точные координаты противника. Достаточно послать ракету Х-35 в район, где были зафиксирована работа неизвестных радаров или иных корабельных электронных систем. Боеприпас, имеющий головку самонаведения, самостоятельно обнаружит и поразит цель.

Удачный проект

Малые ракетные корабли проекта 1234 были созданы в 1960-х в ленинградском морском конструкторском бюро «Алмаз». Судостроители должны были дать флоту недорогие и компактные, но в то же время быстрые корабли с мощными ракетными комплексами. Проект оказался удачным. Небольшие — длина 57 м и ширина 12 м — «Оводы» буквально нашпигованы оружием. Они получили две пусковые установки для шести противокорабельных ракет «Малахит», зенитный ракетный комплекс «Оса-М» и артиллерийскую установку АК-176 калибром 76 мм (либо две АК-725 калибром 57 мм).

корабли Корабельный зенитный ракетный комплекс «Оса-М» Фото: РИА Новости/Павел Львов

На отдельные модификации дополнительно устанавливали установки АК-630М калибром 30 мм — их пушки могут работать как по надводным, так и по воздушным целям.

Специально для «Оводов» в ВМФ Советского Союза был утвержден новый класс — малый ракетный корабль. В странах НАТО к новинке тоже отнеслись с уважением и приписали ее к корветам — кораблям с гораздо большим водоизмещением, но имеющим вооружение, сравнимое с МРК, созданным в СССР.

Время обновления

Сейчас корабли этого проекта активно модернизируются. На них устанавливают новую электронику и двигатели, а также переоснащают противокорабельными ракетами Х-35. Теоретически на МРК могут быть размещены и противокорабельные сверхзвуковые ракеты «Оникс», предназначенные для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.

корабли Противокорабельная ракета Х-35 на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Владимир Гальперин

Всего было построено чуть меньше полусотни «Оводов» всех проектов, включая экспортные модификации. Эти МРК состояли на вооружении не только ВМФ СССР и России — их закупали Алжир, Ливия и Индия.

В настоящее время в составе военного флота числятся 12 малых ракетных кораблей проекта 12341 «Овод» последних модификаций. Самая большая группировка — на Тихоокеанском флоте. МРК «Смерч», «Мороз», «Иней» и «Разлив», построенные в 1985–1991 годах, сведены в единый дивизион, отвечающий за охрану водного района. Неудивительно, что один из них — «Смерч» — первым на флоте получил станцию пассивной радиоэлектронной разведки.

Крещение огнем

Российские МРК этого проекта получили боевое крещение во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года. Тогда корабль «Мираж» вместе с МПК «Суздалец» у берегов Абхазии сопровождали большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Саратов». В районе патрулирования были обнаружены пять идущих на большой скорости неидентифицированных катеров, которые нарушили объявленную зону безопасности.

После предупреждения «Мираж» выпустил по головному катеру две ракеты «Малахит». Удар оказался точным — цель пропала с радаров. Затем последовал удар по еще одному катеру — он получил сильные повреждения и позднее пошел ко дну.

корабли Запуск противокорабельной крылатой ракеты «Малахит» Фото: РИА Новости/Павел Львов

Сейчас ВМФ ведет масштабные работы по модернизации кораблей ближней морской зоны. В частности, на малые противолодочные корабли (МПК) проекта 1124М «Альбатрос», построенные еще в советское время, устанавливают обновленные цифровые гидроакустические комплексы и противолодочное оружие. Новое вооружение и оборудование в разы повысит эффективность этих кораблей.