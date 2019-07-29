С морским характером: Путин призвал создать в России уникальный флот

Российский Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность и национальные интересы государства и способен дать достойный отпор любому агрессору. Об этом, принимая главный военно-морской парад страны в Санкт-Петербурге, заявил президент Владимир Путин. Российские корабли также прошли парадным строем в Севастополе, Североморске, Балтийске, Владивостоке, Астрахани и в сирийском Тартусе. Как заявил «Известиям» главком ВМФ адмирал Николай Евменов, смотр в Санкт-Петербурге наглядно продемонстрировал готовность флота к выполнению любых задач.

KAZ_2725 Ежегодное масштабное шествие боевых кораблей проходит в Северной столице и Кронштадте с 2017 года. На фото: начало парада к Дню ВМФ в Кронштадте Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_3939 По традиции президент России Владимир Путин принимает торжественный парад в Северной столице. Сначала глава государства прибыл в Кронштадт, где поприветствовал экипажи линии боевых кораблей в акватории Финского залива Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_0988 Глава государства на катере обошел парадную линию в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова. На фото: фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Корабль, который входит в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота ВМФ России, оснащен управляемым ракетным оружием ВМФ РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KSR_1594 В нынешнем году в параде приняли участие более 4 тыс. моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, 43 боевых корабля, подводные лодки и 41 воздушное судно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков KAZ_3044 Также торжественные мероприятия и парады прошли во Владивостоке и Севастополе. На фото: ракетный катер «Чувашия» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KSR_0554 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков KAZ_3193 Малый противолодочный корабль (МПК) 304 «Уренгой» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_0670 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_2217 Катер, с палубы которого глава государства вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым поздравляли моряков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_2307 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_1184 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_3624 Дизель-электрическая подлодка нового поколения «Кронштадт» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_3851 Противолодочные самолеты Ту-142м3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков DSC_5399 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков DSC_3790 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков DSC_4123 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков DSC_5196 Большой десантный корабль проекта 775 (775/II) «Новочеркасск», состоящий на вооружении Черноморского флота ВМФ России. Предназначен для высадки морского десанта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков DSC_5362 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков DSC_5205 Большой гидрографический катер БГК-2150 «Юрий Белов» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков DSC_4628 Истребители Су-30 над Севастополем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков KSR_2597 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Полный вперед»

Перед началом парада Владимир Путин на борту катера «Раптор» в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, приветствовал и поздравил экипажи.

Обращаясь к участникам торжественной церемонии, глава государства напомнил о роли, которую играли военные моряки в обеспечении как безопасности страны, так и в научных исследованиях. И сегодня флот в числе первых осваивает новейшую технику, эффективно использует и разрабатывает не имеющие аналогов в мире перспективные инженерные и конструкторские решения, отметил президент. По его словам, только в этом году в состав флота войдут 15 новых кораблей и боевых катеров.

— Наш Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, ее национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору, — подчеркнул Владимир Путин. — Гарантия этому — уникальные образцы вооружения. Но главное здесь — мужество и выучка флотских экипажей. Верность Андреевскому флагу и преданность Родине остается для них особым, возвышенным долгом.

Глава государства поблагодарил всех матросов и старшин, мичманов, офицеров и адмиралов за неизменное равнение на наши героические традиции и устои военных моряков, за сплоченность и выдержку, за твердый морской характер, за храбрость, отвагу и мужество, за службу России.

— Героизм моряков, талант флотоводцев и корабелов, дерзновенность ученых, смелость первооткрывателей принесли России великую морскую славу. Мы не только будем держать эту высоту. Мы будем идти дальше, — пообещал российский лидер. — Будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу, уникальный по своим возможностям флот — флот сильной, суверенной державы.

Уже на торжественном приеме в здании Главного адмиралтейства президент подчеркнул, что для всех поколений российских моряков преданность Родине всегда была и остается мощной духовной опорой, на которой строятся богатые флотские традиции.

— Наш долг — приумножить могущество Военно-морского флота России, надводных, подводных сил, морской авиации, береговых войск и морской пехоты. Их успешное развитие — обязательное условие повышения безопасности России и ее граждан, — сказал глава государства, отметив, что государство уделяет огромное внимание вопросам укрепления флота.

Наглядная демонстрация

В параде по случаю 323-й годовщины создания ВМФ России приняли участие свыше 4 тыс. моряков Балтийского, Черноморского и Северного флотов, а также Каспийской флотилии. В торжественном мероприятии были задействованы более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также группа морской авиации численностью более чем 40 самолетов.

На параде присутствовали представители российского военного руководства, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов, заместители министра обороны и командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев. В торжественных мероприятиях в этом году участвовали 26 военных делегаций. Вместе с российскими кораблями в парадном строю также прошли китайский эсминец Xiang и индийский фрегат Tarkash.

Перед началом главного военно-морского парада о готовности войск по видеотрансляции доложили главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову командующие парадами из Североморска, Балтийска, Севастополя и сирийского Тартуса.

В последние годы ВМФ России активно развивается, оснащается новыми кораблями, подводными лодками, самолетами морской авиации и новейшими системами вооружения. Флот поддерживает высокий уровень боеготовности, его возрастающие возможности наглядно доказаны на многочисленных учениях, включая учения на общефлотском и межвидовом уровне, а главный военно-морской парад иллюстрирует степень и динамику этого развития, заявил «Известиям» главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Парад в Санкт-Петербурге был организационно разделен на две части. В Кронштадте в строю прошли корабли большого водоизмещения: крейсеры, эсминцы, фрегаты, корветы и большие десантные корабли (БДК). Боевую мощь Военно-морского флота представляли атомный подводный крейсер «Смоленск» и целый ряд кораблей, прошедших модернизацию: БДК «Минск», большой противолодочный корабль «Североморск», корветы «Стойкий» и «Стерегущий», дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ», малый ракетный корабль «Ливень», а также один из самых современных представителей Черноморского флота — патрульный корабль «Василий Быков». Флагманом парада стал ракетный крейсер «Маршал Устинов».

Фрегат «Адмирал Горшков» завершил в Кронштадте дальний поход, который продолжался около пяти месяцев и, по сути, является кругосветным плаванием. На протяжении всего этого времени, в том числе непосредственно перед парадом, экипаж ежедневно отрабатывал сложные учебно-боевые задачи, сообщил «Известиям» командир одной из боевых частей корабля.

К прохождению в парадном строю по Неве вдоль Адмиралтейской набережной были привлечены 25 кораблей и катеров, в том числе малые ракетные корабли «Пассат» и «Советск» и морской тральщик «Иван Антонов».

Воздушную часть парада, несмотря на резко изменившуюся погоду, низкую облачность и сильный ветер, было решено не отменять. В ней приняли участие более 40 летательных аппаратов: самолеты-амфибии Бе-200, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, а также многоцелевые истребители Су-30СМ последнего поколения. В завершение пролета пять истребителей окрасили небо в цвета российского триколора.

Наземная составляющая флота была представлена парадными ротами военнослужащих ВМФ, морской военной полиции МО РФ, воспитанников всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», Нахимовского училища и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса.

С особым вниманием

В акватории Невы прохождение кораблей было организовано по сложной схеме. Часть кораблей-участников стояли на якорях, а остальные шли мимо них. Возглавил статичный парадный строй первый российский линейный корабль «Полтава», воссозданный на исторической верфи. Он стоял на рейде напротив Эрмитажа. За ним выстроились в ряд самые малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов», корвет «Гремящий», фрегат «Адмирал Касатонов» и дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт».

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» — головной корабль совершенно нового проекта 22350, представители которого уже в ближайшее время войдут в состав флота. Передача «Касатонова» ВМФ запланирована на 2019 год.

В день парада и за несколько дней до него корабли собрали на набережных Санкт-Петербурга огромное количество российских и иностранных туристов. Некоторые корабли — участники парада были открыты для посещения. Из-за огромного туристического потока в эти дни цены на билеты резко выросли, а на многих гостиницах были вывешены объявления, что мест нет.

День Военно-морского флота в России — всенародный праздник, поскольку на флоте служат или служили люди практически из каждой семьи, рассказал «Известиям» бывший главком ВМФ адмирал флота Феликс Громов.

— У России огромная протяженность морских границ, и им нужна надежная защита, — отметил адмирал. — Профессия военного моряка всегда была в большом почете. Многие мальчишки мечтают о морской форме.

Традиция проведения военно-морских парадов была введена еще в 1699 году императором Петром I, однако первым настоящим с точки зрения соблюдения церемониала считается парад 9 сентября 1714 года в честь победы русского флота при Гангуте. После 1917 года морские парады регулярно проводились 1 мая и 7 ноября. После Великой Отечественной войны смотр кораблей проходил и в День Военно-морского флота, в последнее воскресенье июля. При этом сам термин «Главный военно-морской парад» появился только в 1996 году — в год 300-летия создания ВМФ России.