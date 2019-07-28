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Минобороны опубликовало уникальные фото ко Дню Военно-морского флота

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Фото: Министерство обороны Российской Федерации/mil.ru
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Минобороны России 28 июля в преддверии Дня Военно-морского флота на своем сайте разместило уникальные фотографии из жизни известных флотоводцев, а также интересные факты о них.

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На странице можно увидеть черно-белые, а также цветные снимки, которые раньше никогда не публиковались.

На фото можно увидеть легендарного адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова, адмирала Сергея Горшкова и более чем 30 других военных и моряков. К каждому снимку имеется подпись с информацией о годах службы военных и их заслугах. Помимо этого в них содержатся интересные факты из личной жизни знаменитых военных.

27 июля сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота. В этом году в параде участвуют более 4 тыс. моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, 43 боевых корабля и подводные лодки и 41 воздушное судно.

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