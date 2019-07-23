Все флоты в гости: Главный военно-морской парад стал международным

В морском параде по случаю Дня ВМФ в этом году примут участие силы трех российских флотов и корабли под флагами зарубежных государств. Китайский эсминец Xiang и индийский фрегат Tarkash прибыли к берегам РФ, после того как с визитом в Индии и КНР побывал новейший российский фрегат «Адмирал Горшков». В масштабном мероприятии в честь праздника военных моряков примут участие несколько тысяч человек, более 40 боевых кораблей и подводных лодок, 41 самолет. В 2019 году в отличии от предыдущих парадов на нынешнем мероприятии можно будет увидеть технику не только Балтийского, но и других флотов России.

Маршем по волнам

Как сообщили «Известиям» в Минобороны, силы, участвующие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, представят Балтийский, Северный и Черноморский флоты, а также Каспийскую флотилию. Вместе с российскими кораблями в парадном строю пройдут эсминец Xiang военно-морских сил Китая и фрегат Tarkash ВМС Индии.

По словам источников «Известий» в Главном штабе ВМФ, в этом году новейший российский фрегат «Адмирал Горшков» принял участие в морских парадах в Китае и в Индии. Сейчас индийская и китайская стороны прибыли в РФ с неофициальным визитом в качестве ответного жеста.

Организационно парад будет разделен на две части. На Кронштадтском рейде появятся габаритные корабли: крейсеры, эсминцы, фрегаты, корветы и большие «десантники». Олицетворять боевую мощь Военно-морского флота будут атомный подводный крейсер «Смоленск» и ракетный крейсер «Маршал Устинов», а также корабли, прошедшие модернизацию. В их числе — БДК «Минск», большой противолодочный корабль «Североморск», корветы «Стойкий» и «Стерегущий», а также дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ», малый ракетный корабль «Ливень» и патрульный корабль «Василий Быков».

В акватории Невы прохождение кораблей будет организовано по довольно сложной схеме. Часть кораблей-участников будет стоять на якорях, а остальные пройдут мимо них. Возглавит парадный строй первый российский линейный корабль «Полтава», воссозданный на исторической верфи. В рамках динамического показа можно будет увидеть новейшие корабли ВМФ – дизель-электрическую подводную лодку «Кронштадт», малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов», а также морской тральщик «Иван Антонов».

Продемонстрируют зрителям и новые корабли дальней морской зоны, которые войдут в состав флота в ближайшее время. Один из них — головной корабль проекта 22350, фрегат «Адмирал флота Касатонов». Его передача ВМФ запланирована уже на 2019 год. В нынешнем году будет спущен на воду и следующий корабль серии «Адмирал Головко». Еще один — корвет «Гремящий» — войдет в состав флота осенью.

Всего к прохождению в парадном строю по Неве вдоль Адмиралтейской набережной будут привлечены 25 кораблей и катеров.

В воздушной части парада примут участие более 40 летательных аппаратов: самолеты-амфибии Бе-200, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, а также многоцелевые истребители Су-30СМ последнего поколения.

Наземная составляющая представлена парадными ротами военнослужащих ВМФ, морской военной полиции МО РФ, воспитанников Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», Нахимовского училища и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса.

Непотопляемая традиция

﻿Парады в день военно-морского флота необходимы и для самих моряков, и для граждан страны, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов. По его словам, каждый год россияне получают возможность наглядно убедиться в растущих возможностях отечественного ВМФ.

— Это традиция еще советских времен, которая почитается на флоте, — рассказал адмирал «Известиям». — Моряки встречают День военно-морского флота как большой праздник. И это — хороший повод показать, каких успехов добились военные моряки, как флот перевооружается. В последние годы главный военно-морской парад проводится в расширенном составе. Раньше здесь были только представители Балтийского флота. Теперь это объеденный парад, в котором участвуют представители разных флотов. Люди могут посмотреть на современные корабли и подводные лодки, в том числе атомные. Это дает понимание, что боевые возможности ВМФ растут. Моряки осваивают новую технику и готовы выполнять задачи не только в акватории морей, где базируются их флоты, но и в Мировом океане.

В прошлом году на морском параде были представлены большой десантный корабль «Иван Грен», фрегат «Адмирал Горшков», а также корабль-разведчик «Иван Хурс» и малый ракетный корабль «Ураган» (проекта 22800 «Каракурт»).

Традиция проведения военно-морских парадов была введена императором Петром I в 1699 году. Первым же настоящим с точки зрения соблюдения церемониала считается парад 9 сентября 1714 года в честь победы русского флота при Гангуте. После 1917 года морские парады регулярно проводились 1 мая и 7 ноября. После Великой Отечественной войны смотр кораблей проходил и в День Военно-Морского флота, в последнее воскресенье июля. При этом сам термин «Главный военно-морской парад» появился только в 1996 году — в год 300-летия создания ВМФ России.

Указом президента от 31 мая 2006 года День Военно-Морского Флота установлен как памятный день в Вооруженных Силах Российской Федерации. В последние годы морские парады по случаю главного праздника моряков проводятся с особым размахом. В 2017 году парад в Санкт-Петербурге принимал президент России.