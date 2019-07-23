Прямой эфир

Все флоты в гости: Главный военно-морской парад стал международным

Подготовка к торжественной церемонии в Санкт-Петербурге вышла на финишную прямую
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В морском параде по случаю Дня ВМФ в этом году примут участие силы трех российских флотов и корабли под флагами зарубежных государств. Китайский эсминец Xiang и индийский фрегат Tarkash прибыли к берегам РФ, после того как с визитом в Индии и КНР побывал новейший российский фрегат «Адмирал Горшков». В масштабном мероприятии в честь праздника военных моряков примут участие несколько тысяч человек, более 40 боевых кораблей и подводных лодок, 41 самолет. В 2019 году в отличии от предыдущих парадов на нынешнем мероприятии можно будет увидеть технику не только Балтийского, но и других флотов России.

Маршем по волнам

Как сообщили «Известиям» в Минобороны, силы, участвующие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, представят Балтийский, Северный и Черноморский флоты, а также Каспийскую флотилию. Вместе с российскими кораблями в парадном строю пройдут эсминец Xiang военно-морских сил Китая и фрегат Tarkash ВМС Индии.

«Одна великая цель — служение Отечеству»
Парад в Санкт-Петербурге продемонстрировал, что отечественный флот находится в стратегическом русле развития военного морского дела

По словам источников «Известий» в Главном штабе ВМФ, в этом году новейший российский фрегат «Адмирал Горшков» принял участие в морских парадах в Китае и в Индии. Сейчас индийская и китайская стороны прибыли в РФ с неофициальным визитом в качестве ответного жеста.

Организационно парад будет разделен на две части. На Кронштадтском рейде появятся габаритные корабли: крейсеры, эсминцы, фрегаты, корветы и большие «десантники». Олицетворять боевую мощь Военно-морского флота будут атомный подводный крейсер «Смоленск» и ракетный крейсер «Маршал Устинов», а также корабли, прошедшие модернизацию. В их числе — БДК «Минск», большой противолодочный корабль «Североморск», корветы «Стойкий» и «Стерегущий», а также дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ», малый ракетный корабль «Ливень» и патрульный корабль «Василий Быков».

В акватории Невы прохождение кораблей будет организовано по довольно сложной схеме. Часть кораблей-участников будет стоять на якорях, а остальные пройдут мимо них. Возглавит парадный строй первый российский линейный корабль «Полтава», воссозданный на исторической верфи. В рамках динамического показа можно будет увидеть новейшие корабли ВМФ – дизель-электрическую подводную лодку «Кронштадт», малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов», а также морской тральщик «Иван Антонов».

Продемонстрируют зрителям и новые корабли дальней морской зоны, которые войдут в состав флота в ближайшее время. Один из них — головной корабль проекта 22350, фрегат «Адмирал флота Касатонов». Его передача ВМФ запланирована уже на 2019 год. В нынешнем году будет спущен на воду и следующий корабль серии «Адмирал Головко». Еще один — корвет «Гремящий» — войдет в состав флота осенью.

Всего к прохождению в парадном строю по Неве вдоль Адмиралтейской набережной будут привлечены 25 кораблей и катеров.

01_День вмф_KAZ05684
Военно-морские парады прошли во многих портовых городах страны — от Калининграда до Владивостока. Как проходил главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге — в галерее портала iz.ru
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
04_День вмф_TASS_28134650
В параде приняли участие более 40 кораблей и катеров и группа морской авиации
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
03_День вмф_BED07488
Командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов, министр обороны РФ Сергей Шойгу, главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал Владимир Королев и президент РФ Владимир Путин (слева направо) во время главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
02_День вмф_BED_8684
Музыканты военного оркестра во время парада
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
05_День вмф_RIAN_5601078
Моряки на борту атомного подводного ракетоносного крейсера проекта 949А «Антей» К-266 «Орел» на главном военно-морском параде в акватории Кронштадта
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
06_День вмф_KAZ05661
В этом году в смотре участвовали свыше 4 тыс. моряков Балтийского, Черноморского, Северного флотов и Каспийской флотилии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
07_День вмф_KAZ06090
Дирижер военного оркестра во время пролета штурмовиков Су-25
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
09_День вмф_TASS_28134493
Противолодочные самолеты Ил-38 с поисково-прицельной системой «Новелла-П-38»
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
08_День вмф_KAZ05040
Музыканты военного оркестра
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
11_День вмф_RIAN_5601101
Для прохода кораблей в городе развели Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
10_День вмф_KAZ05572
Строй боевых кораблей во время главного военно-морского парада
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
12_День вмф_KAZ05199
Наблюдали парад на набережных Невы тысячи горожан и гостей города
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
13_День вмф_BED08689
Противодиверсионный катер в акватории Невы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
14_День вмф_BED_8920
Малый ракетный корабль «Ливень»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
15_День вмф_BED08771
Десантный катер Д-67 Балтийского флота с ботиком Петра I на борту и почетным караулом моряков в костюмах петровской эпохи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В воздушной части парада примут участие более 40 летательных аппаратов: самолеты-амфибии Бе-200, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, а также многоцелевые истребители Су-30СМ последнего поколения.

Наземная составляющая представлена парадными ротами военнослужащих ВМФ, морской военной полиции МО РФ, воспитанников Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», Нахимовского училища и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса.

Непотопляемая традиция

﻿Парады в день военно-морского флота необходимы и для самих моряков, и для граждан страны, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов. По его словам, каждый год россияне получают возможность наглядно убедиться в растущих возможностях отечественного ВМФ.

«Фл­от и преданность отечеству неразделимы»
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин лично принял главный военно-морской парад

— Это традиция еще советских времен, которая почитается на флоте, — рассказал адмирал «Известиям». — Моряки встречают День военно-морского флота как большой праздник. И это — хороший повод показать, каких успехов добились военные моряки, как флот перевооружается. В последние годы главный военно-морской парад проводится в расширенном составе. Раньше здесь были только представители Балтийского флота. Теперь это объеденный парад, в котором участвуют представители разных флотов. Люди могут посмотреть на современные корабли и подводные лодки, в том числе атомные. Это дает понимание, что боевые возможности ВМФ растут. Моряки осваивают новую технику и готовы выполнять задачи не только в акватории морей, где базируются их флоты, но и в Мировом океане.

В прошлом году на морском параде были представлены большой десантный корабль «Иван Грен», фрегат «Адмирал Горшков», а также корабль-разведчик «Иван Хурс» и малый ракетный корабль «Ураган» (проекта 22800 «Каракурт»).

Традиция проведения военно-морских парадов была введена императором Петром I в 1699 году. Первым же настоящим с точки зрения соблюдения церемониала считается парад 9 сентября 1714 года в честь победы русского флота при Гангуте. После 1917 года морские парады регулярно проводились 1 мая и 7 ноября. После Великой Отечественной войны смотр кораблей проходил и в День Военно-Морского флота, в последнее воскресенье июля. При этом сам термин «Главный военно-морской парад» появился только в 1996 году — в год 300-летия создания ВМФ России.

Указом президента от 31 мая 2006 года День Военно-Морского Флота установлен как памятный день в Вооруженных Силах Российской Федерации. В последние годы морские парады по случаю главного праздника моряков проводятся с особым размахом. В 2017 году парад в Санкт-Петербурге принимал президент России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На сайте Минобороны открыли интерактивный раздел о Главном военно-морском параде
Возвращение «Лады»: получит ли ВМФ новые дизельные лодки
Параметры программы строительства ДЭПЛ необходимо пересмотреть

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017