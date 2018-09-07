Турбореактивная унификация: получит ли Су-30 двигатели от Су-35

Российские военные и представители оборонки рассматривают возможность оснащения истребителей Су-30СМ двигателями АЛ-41Ф-1С, в настоящее время использующимися на истребителе Су-35С. Информация о данной разработке содержится в конкурсной работе по выполнению гособоронзаказа, поданной уфимским моторостроительным производственным объединением на конкурс «Авиастроитель года». Портал iz.ru разбирается в перспективах модернизации.

Разные «Сухие»

Когда-то машины иркутского и комсомольского авиазаводов представляли собой просто две модификации одного истребителя: в Комсомольске строились одноместные Су-27П и Су-27С, в Иркутске — учебно-боевые «спарки» Су-27УБ. Под занавес Советского Союза на основе Су-27УБ был создан первый Су-30, мыслившийся тогда в качестве перспективного командного самолета для истребительной авиации войск ПВО СССР.

Поставки серийных Су-30 начались в 1992 году, но обвальное сокращение военных расходов не позволило развернуть масштабное производство, и в КБ началась разработка экспортных вариантов машины. Дальнейшее развитие семейства Т-10 («внутрифирменное» обозначение Су-27 и его модификаций) само по себе заслуживает отдельных многотомных исследований, равно как и описание трансформации производственных структур, но так или иначе пути «иркутских» и «комсомольских» машин разошлись.

СУ30 Многоцелевые истребители Су-30 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Основным самолетом Иркутского завода стал в итоге Су-30МКИ — версия, созданная в конце 1990-х годов для ВВС Индии, и модификации этой машины, включая поставляемую сегодня российским ВКС Су-30СМ. Комсомольск продолжал производство и модернизацию истребителей Су-27, поставлявшихся в Китай, Вьетнам, Индонезию и другие страны. Кроме того, в Комсомольске строился Су-30МКК — упрощенная по сравнению с индийским вариантом версия машины, также предназначавшаяся для Китая. Модификации этой машины под индексом Су-30МК2 поставлялись во Вьетнам и Венесуэлу, кроме того, с некоторыми изменениями их закупали и российские военные под обозначением Су-30М2.

Одновременно в Комсомольске, оказавшемся в итоге в одном холдинге с головным КБ, шла работа на перспективу: создание «предельной» машины в геометрии Су-27, приведшее к появлению серийного Су-35С, и, наконец, подготовка к выпуску истребителя пятого поколения Т-50 (Су-57). В Иркутске же с середины 2000-х годов в качестве перспективного направления была выбрана разработка пассажирской машины — среднемагистрального авиалайнера МС-21, в настоящее время проходящего летные испытания.

Самостоятельное развитие Су-30МКИ и Су-35 увело их довольно далеко друг от друга. Машины отличаются и внешне — помимо разницы между одно- и двухместной кабинами, бросаются в глаза наличие на Су-30МКИ и его модификациях «крылышек» переднего горизонтального оперения и ряд других, менее заметных отличий.

СУ30 Двигатель АЛ-41Ф-1С Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Внутри обе машины отличаются еще сильнее. На них устанавливаются разные радиолокационные станции: Н011М «Барс» — на Су-30МКИ и его модификации и более современные Н035 «Ирбис» — на Су-35С. Отличается авионика, и, наконец, машины имеют разные двигатели. Су-30МКИ использует двигатели АЛ-31ФП — модернизированный вариант исходных АЛ-31Ф для Су-27, получивший управляемый вектор тяги и ряд других усовершенствований. Су-35С — АЛ-41Ф-1С, он же «изделие 117С». Эти двигатели, среди прочего, отличаются заметно большей тягой (плюс 1,5 т/с на каждой турбине) по сравнению с АЛ-31ФП, и их использование, в свою очередь, потребовало внести ряд изменений в конструкцию, в частности увеличить сечение воздухозаборников. Остальные элементы конструкции также серьезно изменились: доля легких сплавов и композитов в Су-35 заметно выросла.

В целом Су-35С, внешне очень похожий на Су-27, сохранил от «предка», по сути, лишь общий облик. Фактически это переходная машина, сочетающая платформу четвертого поколения с системами и оборудованием, созданными в рамках разработки машины пятого поколения.

Госзаказ и «Супер-30»

В 2009 году Минобороны, решившее возобновить серийные закупки авиатехники, подписало первые контракты на поставку Су-35С и Су-30М2. Однако проблемы с освоением серийного производства Су-35С, которые удалось решить лишь к середине 2010-х годов, привели к заказу в 2012 году истребителей Су-30СМ — упомянутой выше доработки индийского Су-30МКИ для Минобороны России.

Су-30СМ в итоге стал основным истребителем: в общей сложности ВКС РФ и авиация ВМФ законтрактовали 116 машин этого типа, более 100 из которых уже поставлены. Су-35 для ВКС РФ поставлено более 80 единиц, кроме того, машины этого типа получает Китай, ожидается начало поставок для Индонезии.

Перспективы новых крупных контрактов на эти самолеты обсуждаются, и одновременно обсуждается изменение их облика. Корни обсуждения, в числе прочего, уходят в проект «Супер-30» — предполагаемый вариант модернизации уже поставленных Су-30МКИ ВВС Индии. Среди прочих изменений называется возможная установка на обновленной машине двигателей АЛ-41.

Экспортная проработка в итоге заинтересовала и российских военных, также нуждающихся в совершенствовании своих самолетов и, кроме того, в их унификации. «Сближение» Су-30СМ и Су-35С — в частности, за счет использования одинаковых двигателей — должно упростить обслуживание самолетов и удешевить производство АЛ-41 за счет роста его объемов.

СУ30 Летчик авиационного полка Западного военного округа в кабине многоцелевого истребителя Су-30СМ Фото: РИА Новости/Ульяна Соловьева

Кроме того, помимо прямого роста летных характеристик, установка АЛ-41Ф-1С на истребитель Су-30СМ позволит усовершенствовать и радиоэлектронное оборудование этих истребителей — в частности, с использованием более современных РЛС Н035, отличающихся значительно большим энергопотреблением.

Как могут в дальнейшем развиваться события? Предположительно возможны следующие варианты.

1. Парк Су-30СМ проходит модернизацию, при этом ВКС РФ продолжают закупки Су-35С «комсомольского» производства, в то время как «Иркут» сворачивает производство истребителей и готовит серию пассажирских машин.

2. Парк Су-30СМ проходит модернизацию, и, кроме того, заключается контракт на новую партию этих машин в усовершенствованном виде в силу их меньшей стоимости по сравнению с Су-35С. Комсомольск-на-Амуре при этом продолжает производство Су-35 на экспорт и постепенно разворачивает серийное производство истребителей пятого поколения Су-57.

3. Модернизация Су-30СМ сопровождается серийными закупками истребителей на обоих заводах.

Третий вариант, скорее всего, маловероятен, учитывая сокращение военных расходов и, кроме того, наличие серийного производства бомбардировщика Су-34 в Новосибирске, который также претендует на долю в гособоронзаказе 2020-х годов. Какой из первых двух окажется воплощен в жизнь, мы, возможно, узнаем в ближайшие 1,5–2 года.