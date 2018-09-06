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Генерал назвал причину «страха» США перед российскими Су-35

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Главным преимуществом российского истребителя поколения 4++ Су-35 является многофункциональность. В Вашингтоне опасаются, что закупка этих самолетов Китаем станет «настоящим кошмаром» для США.

По словам заслуженного военного летчика РФ, генерал-майора Владимира Попова, Су-35 способен применять широкий спектр вооружения как новейшего, так и более старого.

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Именно в этом, считает эксперт, заключается многофункциональность российского истребителя.

«Этот носитель (платформа, как мы говорим) способен нести на своем борту две-четыре ракеты противокорабельного назначения, или ударные ракеты управляемого характера, или координируемые бомбы по наземным целям. Вот в чем еще многофункциональность заключается — в широком диапазоне средств поражения. А это значит, что он днем и ночью в сложных метеоусловиях и крайне малой видимости способен нанести поражение объектам противника», — сказал Попов 5 сентября агентству ТАСС.

Военный отметил, что подобные возможности Су-35 «ставят в ступор» западных аналитиков.

«Тем более мы даем третьей стороне (Китаю) эти возможности Су-35. Они (США) боятся, что у них есть массовая возможность противодействовать силам и средствам США», — добавил Попов.

3 сентября американское издание The National Interest назвало Су-35 ночным кошмаром американской авиации в Азиатском регионе, так как приобретение этих самолетов Пекином значительно укрепит силы Китая.

Контракт на поставку 24 многофункциональных истребителей Су-35 четвертого поколения Россия и КНР подписали в 2015 году. Стоимость соглашения оценивается в $2 млрд.

7 августа сообщалось, что в США оценили шансы Су-35 против американских истребителей пятого поколения в F-22 и F-35 в бою.

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