Американский портал The National Interest назвал российский истребитель Су-35 ночным кошмаром и головной болью для американской авиации в Азиатском регионе.

Наличие самолетов этого типа, поступивший на вооружение ВВС Китая, значительно укрепляет силы КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет «Газета.ру». Кроме этого, издание указывает на опасность новейшей китайской ракеты PL-15, которая может устанавливаться на Су-35.

Контракт на поставку 24 многофункциональных истребителей Су-35 четвертого поколения Россия и Китай подписали в 2015 году. Самолеты данного типа также состоят на вооружении Воздушно-космических сил России.

Обозревателя The National Interest Дуг Бэндоу ранее заявил, что территория полуострова Крым в течение долгого времени находилась в составе России и у киевской власти нет никаких шансов вернуть его.

Немецкие СМИ ранее назвали совместные учения России и Китая «Восток-2018» сигналом всему миру.