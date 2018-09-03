Прямой эфир

Американские СМИ назвали истребитель Су-35 кошмаром для ВВС США

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский портал The National Interest назвал российский истребитель Су-35 ночным кошмаром и головной болью для американской авиации в Азиатском регионе.

Ягодки опять: почему самолеты холодной войны всё еще в ходу
Кто будет определять рынок истребителей в ближайшие годы

Наличие самолетов этого типа, поступивший на вооружение ВВС Китая, значительно укрепляет силы КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет «Газета.ру». Кроме этого, издание указывает на опасность новейшей китайской ракеты PL-15, которая может устанавливаться на Су-35.

Контракт на поставку 24 многофункциональных истребителей Су-35 четвертого поколения Россия и Китай подписали в 2015 году. Самолеты данного типа также состоят на вооружении Воздушно-космических сил России.

Обозревателя The National Interest Дуг Бэндоу ранее заявил, что территория полуострова Крым в течение долгого времени находилась в составе России и у киевской власти нет никаких шансов вернуть его.

Немецкие СМИ ранее назвали совместные учения России и Китая «Восток-2018» сигналом всему миру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американский журнал признал Су-34 лучшим ударным истребителем в мире
СМИ узнали о наделении Су-57 искусственным интеллектом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017